人民网华盛顿8月2日电 （记者李志伟）中国是2022年8月联合国安理会轮值主席。8月1日，中国常驻联合国代表张军大使向驻联合国国际主流媒体吹风，介绍中方担任安理会8月轮值主席的工作考虑。

张军表示，当今世界远不太平，面临着政局动荡、军事冲突、恐怖威胁、新冠疫情、气候变化、能源和粮食危机等严峻挑战。冷战思维和强权政治让世界更加分裂，增加了不确定性和不稳定性。面对复杂形势，各方都期待着联合国发挥更大作用，安理会的工作不应该也不能有所松懈。

张军强调，中方高度重视担任安理会轮值主席工作，将本着负责任、建设性态度，秉持真正的多边主义精神，加强同安理会成员和各方面的沟通协商，认真履行主席职责，推动安理会回应各方期待，加强团结合作，更好地维护世界和平、保障共同安全、应对当前挑战。结合安理会议程，中方将把工作重点放在以下几个方面：

一是推动对话合作，维护共同安全。中方期待各方本着前瞻性视野和负责任态度，在8月22日的公开会上深入交流，就一些根本性的问题凝聚基本共识，并以此为新起点，通过携手合作把我们的世界建设得更加和平、更加美好。

二是支持非洲能力建设，助力实现持久和平。中方倡议于8月8日举办主题为“非洲和平与安全：加强能力建设，实现持久和平”的公开辩论会，推动各方深入了解非洲面临的困难挑战和真实需求，解决根源性问题，为非洲和平发展给予更有针对性的支持和帮助。

三是加大劝和促谈，推动政治解决热点问题。作为轮值主席，中方将同其他安理会成员共同努力，同古特雷斯秘书长密切配合，秉持联合国宪章宗旨和原则，坚持政治解决的正确方向，加大外交努力，鼓励对话协商，给冲突局势降降温，推动热点问题的解决取得积极进展。

四是坚持开放包容，维护安理会团结合作。中方将鼓励安理会成员加强磋商，增进互信，减少对抗。我们会同各方保持密切合作，共同做好本月工作。我们也会继续同媒体朋友保持沟通，确保安理会工作的透明度，也期待大家对安理会工作给予有力支持。安理会主席办的大门始终向各方敞开。

张军还就《不扩散核武器条约》（NPT）第十次审议大会、美英澳核潜艇合作、朝核问题、乌克兰粮食外运和全球粮食安全等问题同媒体互动。

当日，张军主持安理会会议，通过了本月工作日程。张军并会见联合国秘书长古特雷斯，就安理会工作交换意见。

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