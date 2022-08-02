人民网布鲁塞尔8月1日电 （记者张朋辉）国家大柄，莫重于兵。盛夏时节，我们迎来中国人民解放军第95个生日，也是进入新时代以来的第十个建军节。中国驻欧盟使团降低疫情冲击影响，开展了多种形式的庆祝活动。陆军代表王伟刚大校、空军代表刘克俭大校通过会见、信函等方式，向欧盟和北约军方高层、部分国家驻上述组织军事代表及比利时强力部门宣介了习近平主席提出的全球安全倡议的主要内容和重大意义，介绍了人民军队发展历程、为维护世界和平稳定作出的贡献以及积极开展国际抗疫合作的巨大成果。

驻欧盟使团网站开设“庆祝中国人民解放军建军95周年”专栏，发表题为《共同应对安全挑战，推动中欧携手前行》的主旨文章，展现出中国军队愿同欧盟及成员国防务部门和军队保持和深化各领域交流合作，共同推动中欧全面战略伙伴关系发展的积极姿态；举办“中国军队这十年”线上主题展览，反映出新时代人民军队强军之魂更加牢固、练兵备战强势推进、作风重塑脱胎换骨、大国重器惊艳亮相，充分体现在习主席坚强领导下、在习近平强军思想科学指引下人民军队强军事业的累累硕果。

欧盟军事委员会主席布里格尔上将、欧盟对外行动署共同安全与防务政策和危机反应总司长赫钦斯基等欧方人士向中国人民解放军建军95周年表示祝贺，高度赞赏新时代中国国防和军队建设伟大成就，积极评价中国军队为维护地区和国际安全所作重要贡献，强调欧盟致力于保持欧中防务安全合作良好势头，希与中国军队拓展深化在高层交往、政策对话、海上安全、国际维和等领域交流合作，不断丰富欧中全面战略伙伴关系内涵。

(责编：刘叶婷、杨牧)