新华社伊斯坦布尔8月1日电（记者王峰）土耳其国防部1日发表声明说，首艘载有乌克兰粮食的货船将于3日在土耳其最大城市伊斯坦布尔附近停泊，并接受联合检查。

声明说，这艘货船不会进入任何港口，检查将在海上锚地进行。由俄罗斯、乌克兰、联合国和土耳其代表组成的联合协调中心小组将于当地时间3日8时登船检查。土耳其海岸警卫队将采取必要措施，确保没有其他船只靠近这艘货船。

土耳其国防部长阿卡尔在接受该国阿纳多卢通讯社采访时表示，如果没有问题，这艘货船将继续其航程。其他货船也将根据黑海港口农产品外运协议以同样方式通过“既定走廊”。

乌克兰基础设施部长库布拉科夫1日在社交媒体上证实，首艘载有乌克兰粮食的货船已于当日早晨离开敖德萨港。该船装载2.6万吨玉米，将驶往黎巴嫩的黎波里港。另有16艘满载粮食的船只已在敖德萨港内等待出港。

土耳其外长恰武什奥卢当天表示，首艘运粮船已从乌克兰出发，希望黑海港口农产品外运不受干扰地继续下去，土耳其愿为此做出必要努力。

7月22日，俄罗斯、乌克兰就黑海港口农产品外运问题在伊斯坦布尔分别与土耳其和联合国签署相关协议。协议内容包括：在伊斯坦布尔建立联合协调中心并确保粮食运输安全，俄乌双方同意任何一方都不攻击运送农产品的船只，伊斯坦布尔联合协调中心将由各方指派代表对进出港口的船只进行联合管理，包括敖德萨港在内的3个乌克兰港口将开始向外运出粮食和化肥等。

乌克兰素有“欧洲粮仓”之称，是玉米和小麦出口大国。据报道，受俄乌冲突影响，现有超过2000万吨乌克兰谷物滞留在敖德萨港无法运出。乌克兰指责俄罗斯封锁港口，阻止乌方出口粮食。俄方否认干扰乌方出口，指责乌方在黑海水域布设大量水雷，危及航行安全。

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