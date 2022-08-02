新华社德黑兰8月1日电（记者高文成）伊朗外长阿卜杜拉希扬1日说，伊朗正在评估欧盟外交与安全政策高级代表博雷利就恢复履行伊朗核问题全面协议提出的新草案，并做好准备参加此后举行的谈判。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，阿卜杜拉希扬当天接受伊朗媒体采访时说，伊朗在过去4个月中通过欧盟与美国就取消对伊制裁交换了信息。博雷利日前准备了一份包含各方立场的草案，伊朗等相关方正在评估该草案。伊朗已宣布准备在完成评估后参加随后举行的谈判。伊朗谈判的框架、谈判的红线和目标都很明确。

他说，伊朗对达成一项有力、良好和持久的协议是认真的。如果美国在未来可能举行的谈判中采取现实和灵活的行动，谈判达成协议是可能的。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

2021年4月起，伊朗与伊核协议其他相关方在奥地利首都维也纳举行多轮会谈，讨论美伊恢复履约问题。谈判今年3月以来暂停。在欧盟协调下，伊朗和美国6月底在卡塔尔首都多哈就恢复履行伊核协议举行间接谈判，但未取得进展。

(责编：燕勐、崔越)