针对日本外相近期涉华言论，外交部发言人赵立坚8月1日在例行记者会上表示，敦促日方客观理性看待中国发展，停止为一己私利在亚太地区制造事端、挑拨争议，以实际行动推动中日关系沿着正确轨道健康稳定发展。

赵立坚表示，日方屡屡发表言论抹黑中方正常军事和海洋活动，干涉中国内政，挑动地区分裂和对抗，这一做法不具有任何建设性。

他说，中国坚持走和平发展道路，坚定奉行自卫防御的核战略。中俄军事合作符合国际法和国际实践，不针对任何特定国家。台湾是中国领土神圣不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。

“反观日方，日方在东海放任右翼滋事、拉拢域外介入，伙同美国在南海大肆炫耀实力，这才是地区和平稳定的最大挑战。”赵立坚说，日方长期以核武受害国自居，享受美国“核保护伞”庇护，却反对、阻挠美放弃首先使用核武器政策，甚至妄言要同美国“核共享”，这一立场是虚伪、矛盾的。

赵立坚表示，中日互为近邻，同为地区重要国家，维护和发展中日友好合作关系，符合两国和两国人民根本利益。“我们敦促日方客观理性看待中国发展，恪守中日四个政治文件确立的各项原则，停止为一己私利在亚太地区制造事端、挑拨争议，以实际行动推动中日关系沿着正确轨道健康稳定发展。”（记者冯歆然）

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