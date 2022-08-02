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外交部发言人：奉劝美日不要打着“合作”“对话”的旗号行分裂对抗之实

2022年08月02日08:39 | 来源：新华社
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　　外交部发言人赵立坚8月1日表示，中方奉劝美日不要将经贸和科技问题政治化、武器化、泛安全化，更不要打着什么“合作”“对话”的旗号行分裂对抗之实。

　　当日例行记者会上，有记者问：据报道，7月29日，美国国务卿布林肯、商务部长雷蒙多同日本外相林芳正、经济产业大臣萩生田光一举行“2+2”对话。布林肯称，双方谈及中国及其“胁迫性”经济政策，认为这违背开放、包容、基于规则的国际经济体系。中方对此有何回应？

　　赵立坚说，中国始终秉持开放包容、互利共赢的理念，推动建设开放型世界经济，同各国一道分享发展机遇。“我们从不将手伸进别人家里，不搞贸易战，不胁迫打压他国企业。”

　　他表示，反观美国，搞经济胁迫的案例俯拾皆是，经济制裁、技术封锁、打压他国企业，无所不用其极。美国搞经济胁迫，旨在维系自身经济霸权，这不仅违背市场规律，也违反国际贸易规则。

　　赵立坚说，更有讽刺意味的是，日本自身就是美国开展经济胁迫的受害者。上世纪80年代以来，美国多次对日发起经济制裁，不择手段打压日本优势产业，甚至推动对日本经济做结构性大手术，都是堪称教科书级别的经济胁迫。“令人不解的是，日方为何选择性失忆，还要盲从呢？”

　　“我们奉劝美日不要将经贸和科技问题政治化、武器化、泛安全化，不要针对第三方或损害第三方利益，更不要打着什么‘合作’‘对话’的旗号行分裂对抗之实。”赵立坚说。（记者冯歆然）

(责编：燕勐、崔越)

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