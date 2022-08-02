新华社德黑兰8月1日电（记者高文成）伊朗原子能组织主席伊斯拉米8月1日接受伊朗法尔斯通讯社采访时说，伊朗拥有制造核武器的技术能力，但研制核武器计划不在其议程上。对于伊朗有意制造核武器的指责意在“欺骗公众舆论”。

伊斯拉米说，伊朗此前之所以关闭国际原子能机构在伊朗核设施内运行的部分监控设备，是为了回应西方国家对伊朗核项目提出“不实指控”并以此对伊施压。

国际原子能机构理事会6月通过一项由美国等国起草的决议草案，指责伊朗同国际原子能机构缺乏合作。伊朗对此采取回应措施，包括安装先进离心机和关闭国际原子能机构在伊朗核设施内运行的部分监控设备。据伊朗媒体报道，这之后国际原子能机构在伊朗80%以上的监控设备仍在保障协定框架内保持运行。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，浓缩铀丰度不得超过3.67%，以换取国际社会解除对伊制裁。

2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。伊朗此前宣布生产出丰度为60%的浓缩铀。

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