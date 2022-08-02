新华社北京8月1日电 土耳其总统府发言人易卜拉欣·卡林7月31日说，首艘装载乌克兰粮食的船只有望于8月1日驶离黑海港口。此前，乌克兰、俄罗斯就黑海港口农产品外运问题在伊斯坦布尔分别与土耳其和联合国签署相关协议。

卡林当天接受土耳其媒体采访时说：“如果所有事能在今晚之前敲定，首艘运粮船有相当高的可能性明天早晨就驶离港口。”

按他的说法，仅余一两个事项尚未与俄方商定。相关船只已装载粮食，准备好驶离敖德萨。

乌克兰和俄罗斯均为谷物出口大国，乌克兰素有“欧洲粮仓”之称。俄罗斯2月24日对乌克兰发起特别军事行动后，两国粮食出口都受到干扰，小麦、玉米、葵花籽油等重要农产品的国际期货市场价格剧烈波动。

这是3月7日在土耳其伊斯坦布尔拍摄的葵花籽油。新华社记者沙达提摄

乌方指责俄军封锁乌方黑海港口、阻碍粮食外运。俄方反驳这一说法，指责乌方在黑海港口附近水域布设大量水雷，危及航行安全。

经土耳其和联合国方面协调，俄、乌、土、联合国代表7月22日签署相关协议，内容包括在伊斯坦布尔建立联合协调中心并确保粮食运输安全、俄乌双方同意任何一方都不攻击运送农产品的船只等。

联合协调中心7月27日正式启用，由四方各派5名代表组成，借助卫星、网络等通信手段监控运粮航线。按照土耳其方面的说法，联合协调中心将建立一条“海上粮食运输安全走廊”。

这是4月14日在意大利佛罗伦萨中央市场拍摄的意大利面食。新华社记者金马梦妮摄

乌克兰海军方面说，敖德萨等三座黑海港口已于7月27日恢复运转。运粮船出港前，所经航道必须经过仔细检查，以排除水雷等“水下风险”。另外，相关各方还准备派遣军舰巡航附近水域，以便护送运粮船安全通过。

根据乌克兰方面发布的数据，现有超过2000万吨谷物滞留在黑海港口。乌政府官员7月29日说，乌方已经准备好启动粮食外运，希望近日开出首艘运粮船。

乌总统弗拉基米尔·泽连斯基7月31日说，乌克兰今年粮食产量大幅下降，预计仅能达到往年水平的一半。（张旌）

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