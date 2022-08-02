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通讯：“非常高兴我们的学生将在这样现代化的建筑里学习”——中国援建教学楼助力阿富汗教育发展

2022年08月02日08:33 | 来源：新华网
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这是7月31日在阿富汗喀布尔大学校园内拍摄的中国援建的综合教学楼和礼堂。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

　　新华社喀布尔8月1日电 通讯：“非常高兴我们的学生将在这样现代化的建筑里学习”——中国援建教学楼助力阿富汗教育发展

　　新华社记者邹学冕

　　在阿富汗历史悠久的喀布尔大学校园内，一幢崭新的现代风格白色连体教学楼不时引来路过师生驻足。同样引人注目的，还有教学楼前印有“中国援助”字样的纪念牌。

　　“这座建筑在阿富汗是独一无二的，新建的教室可以满足我们所有的教学要求。”在7月31日举行的中国援建喀布尔大学综合教学楼和礼堂启用仪式上，喀布尔大学校长乌萨马·阿齐兹说，“我谨代表喀布尔大学感谢中国。”

这是7月31日在阿富汗喀布尔大学校园内拍摄的中国援建的综合教学楼和礼堂。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

　　中国援建的阿富汗喀布尔大学综合教学楼和礼堂项目由中国十九冶集团承建，于2017年9月开工，2021年5月竣工，总建筑面积14000多平方米，是近年来中国援阿最大单体项目。据了解，该项目为喀布尔大学提供了30间多功能教室、一个学术报告厅、可容纳1490人的礼堂和两个会议室，所有教室都配备了投影、音响等多媒体教学设备。

这是7月31日在阿富汗喀布尔大学校园内拍摄的中国援建的综合教学楼和礼堂。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

　　“这是我第一次参与这样现代化的建筑项目，”参与项目施工的阿方员工阿马努拉说，“感谢中国朋友。”

　　该项目设计时除采用现代化的风格和标准外，还融合了阿富汗传统建筑风格。教学楼正面除设计有现代化的玻璃墙外，中方团队还特意设计了具有阿富汗特色的拱门图案。

7月31日，在中国援建的阿富汗喀布尔大学综合教学楼和礼堂内，一间阶梯教室配备了投影、音响等多媒体教学设备。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

　　“非常高兴我们的学生将在兼具阿富汗特色和现代化风格的建筑里学习。”喀布尔大学外国语学院教授哈米德·古拉米说，“教育环境对学生的心理有直接影响，在一个好的环境中，学生可以学得更好。”

　　在这座阿富汗首屈一指的高等学府内，除最新投入使用的综合教学楼和礼堂外，中国还援建了一座具有中式风格的三层教学楼供喀布尔大学中文系日常教学使用和一栋供外籍教师居住的招待所。

这是7月31日在阿富汗喀布尔大学校园内拍摄的中国援建的综合教学楼和礼堂。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

　　此外，中国还援建了阿富汗国家职业技术学院，为该学校新建了教学楼、综合楼、宿舍楼并对校园内的汽修车间进行了技术升级改造。

　　“感谢中方向喀布尔大学援建综合教学楼。阿富汗刚从连年的战争泥潭中脱身，面临经济发展、社会重建等诸多问题。希望今后中方继续对阿提供帮助，并与阿方在教育领域开展更多合作。”阿富汗临时政府高等教育部代理部长阿卜杜勒-巴基·哈卡尼说，“我们感谢中国！”

(责编：燕勐、崔越)

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