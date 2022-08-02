人民网罗马8月1日电 （记者谢亚宏）意大利曼托瓦首届荷花节近日在曼托瓦省库尔塔托内市举行。本次活动得到了华侨华人社团的大力支持，中国驻米兰总领事刘侃线上出席并致辞，曼托瓦省长博塔尼，米兰华侨华人工商会会长周立新、曼托瓦华侨华人总会会长林旭锋、曼托瓦华侨华人工商联合会会长叶正勤等侨界代表及中意各界民众百余人出席。万泉协会会长、维托利诺·科伦坡基金会副主席王铮在仪式活动中出任翻译。

刘侃表示，荷花在中国人的心目中有着特殊意义，“出淤泥而不染”，象征着纯洁高尚的品格，是中国人追求的人生境界。荷花还象征着真诚的友谊，一如疫情期间，中意两国政府和人民共渡难关，给予彼此的无私援助。今年，中意两国重启文化和旅游年，互利合作将迈上新的台阶，这份珍贵友谊也必将更加深厚。

他强调，当地侨界积极支持和参与此次荷花节，展现了华侨华人积极融入的精神，他们以勤奋为社会创造价值，以包容为社会多元化和可持续发展作出贡献。希望曼托瓦省各级政府继续关心支持当地中国侨胞，希望侨胞继续融入当地社会，促进双边合作，增进民心相通。

博塔尼在致辞中介绍了首届荷花节的筹办情况，感谢当地侨社的倾情协助，并表示，荷花节的成功举办将有助于搭建意中友谊之桥，促进双方经贸务实合作。曼托瓦地区将在近期引进中医，为当地的医疗事业和文化交流做出新贡献。

本届荷花节由曼托瓦省政府、库尔塔托内市政府主办，为期两天，包含赏荷、古筝演奏欣赏、书法体验等多种中国传统文化活动。当地民众兴致盎然，现场游人如织。

曼托瓦是意大利的历史文化名城，拥有2000多年的历史，也是古罗马诗人维吉尔的故乡。这里的老城集中着众多文艺复兴时期建筑，已于2008年被联合国教科文组织列入世界文化遗产，人们还可以在这里的博物馆欣赏到众多名家的作品。

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