□ 严 瑜

近日，中国首条中欧班列线路迎来新的喜讯——开行量突破1万列！在新冠肺炎疫情蔓延、国际局势动荡、全球流通不畅的背景下，这个消息振奋人心。作为共建“一带一路”的重要合作纽带，中欧班列蓬勃发展，已成为畅通中欧贸易的“稳定器”和“加速阀”。

2011年3月19日，从重庆直达德国杜伊斯堡的中国首条中欧班列线路“渝新欧”正式开通运行，中国“钢铁驼队”跨越欧亚大陆的旅程由此开启。2016年6月8日，中国铁路启用中欧班列统一品牌，“渝新欧”更名为中欧班列（重庆）。

开行11年来，中欧班列（重庆）一路疾驰，跑出发展“加速度”：从最初仅有1条线路到如今拥有稳定运行线路近40条，辐射国内59个铁路站点和29个港口，通达亚欧近百个城市；从最初运送单一的IT产品到如今货物种类拓展至智能终端、汽车整车及零部件、高端医疗药品及器械、邮包、轻工制品、大宗物资等上千种，运输货值超4000亿元。中欧班列（重庆）实现一次又一次跨越，是中欧班列高质量发展的缩影，展现着中国对外开放的脚步前行不辍。

中欧班列不停摆、效率高，形成富有韧性的国际物流供应链，成为亚欧陆路运输的骨干通道。目前，中欧班列共铺画了82条运行线路，通达欧洲24个国家的190多个城市，运输货品达5万余种，逐步从“连点成线”走向“织线成网”，形成一张贯通亚欧的物流网。今年以来，中欧班列运行质量和效益稳步提升，已连续26个月保持“月行千列”水平，去回程综合重箱率高位企稳，保持在98%以上的较高水平，全程运行时间保持在15—20天。中欧班列稳定、可靠、高效的物流服务，传递着力量和信心，极大拓宽了中欧之间的贸易往来通道。

中欧班列升级快、动力足，为沿线国家和地区带去发展新契机，带动中欧合作驶入快车道。开行以来，中欧班列不仅为沿线国家输送源源不断的“中国制造”，也将各种各样的欧洲商品捎回中国，促进了各国之间的经贸合作。近年来，随着中欧班列跨境电商专列、邮政专列以及“班列+贸易”“班列+超市”等新型服务业态快速发展，中欧班列运送货物品类更是不断拓展升级。2021年，中国与中欧班列通达国家之间的进出口贸易额同比增长19.8%，不仅带动了相关产业发展，还催生了许多新的物流、工业、商贸中心和产业园区，为沿线国家民众提供大量就业机会和实实在在的便利。

一趟趟横跨欧亚大陆的中欧班列，既架起互联互通、互利共赢的“黄金桥”，也打通守望相助、休戚与共的“生命通道”。新冠肺炎疫情暴发初期，空运、海运不同程度受阻，中欧班列凭借独特优势，一枝独秀，将大量紧缺防疫物资通过陆路运送到沿线各国。截至今年6月底，中欧班列累计发送防疫物资1417万件、共计10.9万吨，生动诠释了人类命运共同体理念。

中欧班列源自中国，属于世界。中国多次向世界宣示，中国改革的脚步不会停滞，开放的大门只会越开越大。今年以来，中欧班列不断拓展新线路，为高质量共建“一带一路”注入新动力。未来，伴随中欧班列轰鸣不息的引擎声，中欧贸易将继续保持良好发展势头，书写更多合作共赢的新篇章，为世界经济注入更多确定性与正能量。

(责编：贾文婷、崔越)