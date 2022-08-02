本报记者 李 婕

二季度，面对超预期因素影响，中国经济顶住压力实现了正增长。特别是稳经济一揽子政策措施实施，经济运行总体呈现企稳回升态势。外资企业对中国营商环境和宏观经济政策评价如何？

近期，中国贸促会经过问卷调查、企业座谈、专家访谈等工作，编写完成了《2022年第二季度中国外资营商环境调研报告》。报告显示，外资企业看好中国发展前景和市场空间，对中国营商环境和宏观经济政策总体评价良好。

在中国贸促会近日举行的例行新闻发布会上，中国贸促会新闻发言人、贸易投资促进部部长冯耀祥介绍了报告的有关情况。

报告显示，外资企业对获取经营场所、纳税和市场准入评价较高。89.33%的外资企业对获取经营场所评价“较满意”以上，89.32%对纳税评价“较满意”以上，87.92%对市场准入评价“较满意”以上。雇佣劳工、纳税、获取金融服务和市场准入满意度评价分别比第一季度增加3.94、1.27、0.64和0.52个百分点。

百分之八十以上外资企业对积极的财政政策和减税降费政策、抗疫助企纾困政策、重大外资项目落地“绿色通道”政策、《鼓励外商投资产业目录》实施情况、货币信贷政策、保产业链供应链稳定政策、优化外国人赴华签证政策、稳投资促消费等政策评价为“较满意”以上。

二季度，中国吸引外资的多方面有利因素没有改变，政策红利持续释放、营商环境持续改善、防疫抗疫成效显著。18.5%的外资企业表示扩大了业务规模，比一季度增加2.1个百分点；72.5%的外资企业表示维持了业务规模，比一季度增加1.5个百分点。外资企业普遍看好在华长期发展前景，11.2%的外资企业表示二季度已经增加在华投资。“市场扩大”“中国是企业战略重点”是外资企业在华增资最主要的两个原因。有超过四成的外资企业将成渝地区作为计划投资的主要区域。

“上述情况表明，中国政府稳经济一揽子政策措施密集出台和全面实施，进一步提振了市场信心，进一步优化了营商环境，外资企业感受明显，对中国宏观经济政策满意度越来越高。”冯耀祥说。

冯耀祥介绍，近期，中国贸促会在国内分片区组织了多场外资企业座谈会。参加座谈会的外资企业普遍认为，中国经济韧性强，在市场规模、产业配套、基础设施、营商环境等方面具有综合竞争优势，企业看好中国经济发展的前景，愿意深耕中国市场，与中国经济共成长。

报告还显示，外资企业的建议集中在五个方面：一是加大助企纾困政策力度和受惠面；二是统筹好疫情防控和企业生产经营；三是切实提升政府服务水平和工作效能；四是多举措畅通物流运输堵点和卡点；五是提升外籍商务人员来华工作便利度。

据了解，本次报告是在对500多家有代表性的外资企业进行问卷调查、访谈并对部分专家进行访谈的基础上编写而成，其中参照世界银行关于营商环境评价的最新试行标准，从市场准入、获取经营场所等10个方面，请外资企业对中国的营商环境和有关政策作出了评价。

(责编：贾文婷、崔越)