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中国驻南非使馆举行庆祝建军95周年招待会

2022年08月02日08:22 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡8月1日电 （刘畅、张茜）7月30日，中国驻南非使馆举行庆祝中国人民解放军建军95周年招待会。中国驻南非使馆李志刚临时代办、国防武官尚鸿少将以及包括南非国防军司令马普赫万亚上将、参谋长亚姆中将、陆军司令姆巴塔中将、人力资源部部长库布中将在内的南非国防军20余位将军及关键岗位负责人应邀出席。

中国驻南非使馆国防武官尚鸿少将在致辞中表示，95年来，中国人民解放军为民族独立和人民解放建立了卓越功勋，为捍卫国家主权、安全、发展利益作出了巨大贡献。进入新时代，中国人民解放军在习近平强军思想指引下，沿着有中国特色的强军之路，向着全面建成世界一流军队的宏伟目标奋勇前进。中国始终不渝地奉行防御性国防政策，认真履行国际责任和义务，积极参加联合国维和行动、国际灾害和人道主义救援行动，中国军队始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

尚鸿武官回顾了中南两军交往的历史，称中南两国远隔万水千山，但早在南非反种族隔离斗争时期，就建立了深厚友谊。中南两国建交后，在两国元首的战略引领下，两军关系实现了跨越式发展，正处在历史上的最好时期。中国人民解放军珍视同南非国防军的友谊与合作。站在新的历史起点上，中国人民解放军愿进一步巩固和加强同南非国防军“同志加兄弟”般的特殊友谊，共同维护世界和平与安全。

南非国防军司令马普赫万亚上将在致辞中表示，中南两军友好关系久经考验，早在反种族隔离时期中国就开始为南非自由运动培训领导人，这为延续至今的中南两军合作打下坚实基础。新南非成立后，始终坚守一个中国政策，承认中华人民共和国是中国唯一合法政府，这为中南全面深入发展机制化防务合作提供了有力保障。特别是在新冠疫情期间，中南两军进一步加强包括疫苗在内的合作交流，以应对共同挑战。当前中国人民解放军在维持全球战略平衡方面正发挥着前所未有的重要作用。

招待会在热情洋溢的友好氛围下举行。来宾对中国建军95周年表示祝贺，对中国国防和军队改革成就表示赞赏，并对中国为维护世界和平做出的不懈努力和巨大贡献表示钦佩。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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