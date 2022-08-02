周 兵

入夏以来，北半球多个国家遭遇持续高温热浪天气，欧洲多地都突破高温历史纪录。气象学家们普遍认为，今年全球气候变暖的节奏、程度、高温的极端性与破纪录频次十分罕见。

北半球极端高温由多重因素导致。一是大气环流异常的影响。今年夏天，大气环流系统表现出一致性的暖性高压环流系统控制，西太平洋副热带高压带、大西洋副热带高压带和伊朗高压均阶段性增强，形成大范围的整体环球暖高压带。受高压系统影响，热空气会留在近地面，散不出去，就会让这个地方非常热。

二是跨越3年的拉尼娜气候事件对大气环流异常“推波助澜”。拉尼娜事件指的是太平洋中东部海水异常变冷的情况，使得热带纬圈环流加强，引发纬圈次级环流的齿轮效应。今年春季以来，赤道东太平洋拉尼娜事件非但没有减弱，反而在加强，加上印度洋海温异常，推动副热带高压持续增强。

三是全球气候变暖的增暖放大与调制作用。数据显示，全球气温每上升1摄氏度，大气水汽会增加约7%，使得极端降水概率增加。过去50年一遇的高温热浪会成为10年一遇的事件，变得更为频繁。事实上，近年来全球气候系统的不稳定已经在加剧，极端天气气候事件频发、广发、强发和并发，气候异常状况显得更加持久和频繁，更多区域在遭遇更多的复合极端事件。

全球变暖已从“幕后”走向“台前”。上世纪70年代开始，人们逐步认识到全球气候异常可能同热带海洋与大气的相互作用有关。现在人们已充分认识到，碳排放是全球变暖的一大主因，创纪录的温室气体浓度正在推动温度上升，使天气变得更加极端。

全球气候变暖不仅会带来更多的高温热浪、强降雨、洪水，气温上升还会导致冰川融化、陆地干旱、荒漠化，加快水分蒸发与水土流失，最终形成更多的极端天气。世界知名科学期刊《自然》曾发表论文指出，地球有15个气候临界点，共同维护着地球的生态稳定。一旦这些临界点都被突破，地球的生态将陷入不可逆转状态。目前9个临界点已经或正在被突破，包括北极海冰不断减少、格陵兰冰盖融化速度加快、北美洲北方针叶林开始出现大量的火灾和虫灾、北半球俄罗斯永久冻土开始解封、大西洋经向翻转海流速度开始变缓、亚马孙热带雨林降水减少频繁性干旱、澳大利亚暖水珊瑚开始大面积死亡、西南极冰盖融化速度加快、东南极威尔克斯地冰盖加速融化。世界气象组织警示称，人类需要直面“更热、更旱、更涝的未来”。

面对更加严峻的气候挑战，人们需要充分意识到潜在危机，采取切实行动。早期预警是应对灾害行之有效的方式，各国应建立和完善针对极端气候的多部门预警防御协调体系，早预警、早行动。同时，有必要建立协调统一的全球温室气体监测基础设施，为各国减少温室气体排放行动提供支撑，从而更好地实现《巴黎协定》相关目标，共同减缓气候变暖进程和带来的影响。

（作者为中国气象局气候服务首席专家）

《 人民日报 》（ 2022年08月02日 17 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)