人民网仰光8月1日电 （记者李秉新）为扎实履行企业社会责任，中信联合体团队策划并组织的“皎漂未来”移动诊所公益项目日前正式启动。首个问诊村庄近70名村民接受了来自缅甸皎漂县人民医院3位全科医生的诊疗服务。项目启动前中信联合体团队专门举行了民众见面会，听取当地卫生部门、父老协会、社会组织和志愿者对项目的意见和建议。

中信团队向当地民众了解医疗需求。中信缅甸团队供图

当天的诊疗服务受到当地村民的热烈欢迎，甚至有村民专程从邻村乘车赶来就诊。在与皎漂民众交流过程中，中信缅甸副总经理马传福分享了皎漂项目发展经济与履行企业社会责任服务民生互相促进、整合各方资源并动员各方参与公益项目实施的创新理念，介绍了中信联合体团队近半年来精心开展调研、策划、筹备并组织实施项目的历程，表达了中信与皎漂民众携手共创美好未来的愿望，赢得当地民众一致认可。

当地民众积极参与诊疗活动。中信缅甸团队供图

“皎漂未来”移动诊所公益项目将在未来4个月内为皎漂项目周边20个村庄提供免费健康咨询与诊疗服务，帮助当地民众解决缺医少药的问题。

中信缅甸与当地医疗机构合作造福人民。中信缅甸团队供图

(责编：刘叶婷、杨牧)