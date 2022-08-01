人民网讯 据中东媒体报道，为切实解决也门问题，联合国又提出新建议，目前有关各方正进行接触和磋商。

沙特《中东报》7月31日发表题为“联合国建议为也门停火穿‘新衣’”的文章说，在联合国积极斡旋下，今年4月2日19时，也门冲突各方开始了为期2个月的人道主义停火，后来又延长至8月2日。在停火协议8月2日结束之前，联合国提出了新的建议，这是为4月2日开始的停火协议穿上“新衣”。

报道称，据外交界多方权威人士透露，联合国的新建议包括四方面内容：停火、往返萨那机场的特定商业航班、燃料船抵达荷台达以及开放包括塔伊兹在内的过境点。对于包括上述四方面内容的新建议，也门问题有关方正在进行接触和磋商。

也门《明日亚丁报》8月1日报道说，一直努力化解也门危及的阿曼政府派的代表团已经抵达萨那，试图劝说胡塞武装接受联合国的新建议。联合国也门问题特使汉斯·格伦德伯格也会前往萨那与胡塞武装领导人进行会谈。

《中东报》和《明日亚丁报》都报道说，4月2日实施停火后，尽管胡塞武装一再破坏停火，但也门政府还是坚持了停火。报道称，7月30日，也门总统委员会召开会议后发表声明说，会议听取了也门外交部长艾哈迈德关于联合国也门问题特使格伦德伯格的新建议内容，会议对此表示了积极立场。据报道，对于联合国提出解决也门问题的新建议，沙特、约旦、埃及、伊拉克等国都持支持立场。（安国章）

(责编：刘叶婷、杨牧)