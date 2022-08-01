新华社北京8月1日电 围绕美国新墨西哥州4月发生的有记录以来最严重山火，美国总统约瑟夫·拜登6月曾承诺，鉴于山火由林业局引燃，联邦政府会百分百埋单。

7月27日，美国总统拜登在华盛顿白宫出席活动。新华社发（亚伦摄）

然而，火灾发生近4个月后，申请灾后援助的受灾民众发现，政府要求他们自行负担一部分重建费用，有时比例高达25%。

新墨西哥州圣米格尔县灾民丹尼尔·恩西尼亚斯在山火中失去住房、汽车、农场机器和超过3公顷森林，眼下一家五口生活在拖车里。

恩西尼亚斯是与拜登见面的幸存者之一。拜登6月视察山火灾区时宣布：“联邦政府会负担百分之百的费用。”林业局官员也告诉恩西尼亚斯，他只需要花很少的钱或不用花钱就能得到及时援助。

不过，在恩西尼亚斯向农业部下属自然资源保护部门提交一份涉及灾后重建的申请后，却被告知按照联邦法律，他需要自行负担其中的25%，理由是这部分费用不在拜登承诺的范围之内。按白宫对拜登承诺的解释，联邦政府负担新墨西哥州紧急响应和灾后废墟清理的全部费用。

7月25日，消防员在美国加利福尼亚州马里波萨县参与灭火。新华社发（李建国摄）

另外，农业部官员告诉恩西尼亚斯，政府会在9月审核他的申请，如果获批，重建工作会在6至12个月内启动。

对政府上述应对方式，恩西尼亚斯感到不满：“这该死的火灾又不是我造成的，我为什么要掏钱？”

今年4月，美国林业局进行人工引火，本意是在可控范围焚烧灌木及枯枝落叶，以降低干旱季节林火风险，不料情况失控，人工引火演变成新墨西哥州有记录以来最严重山火。

美国林业局6月21日在一份审查报告中承认，因失算和失误引发这场山火。山火烧毁432所房屋，过火面积超过1300平方公里。据路透社7月31日报道，联邦紧急事务管理署迄今向1164名山火受灾民众发放共计420万美元补助金，人均3600美元。

据新墨西哥州林务官劳拉·麦卡锡介绍，尽管农业部的紧急森林恢复项目能够为山火灾区重建提供援助，但许多受灾家庭负担不起至少25%的重建费用。路透社先前报道，新墨西哥州山火灾区的贫困率是全美平均水平的两倍。

民主党籍众议员特雷莎·费尔南德斯正在与农业部和白宫方面协调，希望取消灾后重建费用中的民众负担部分。“联邦政府烧了你们的房子，在我看来，他们有责任支付百分之百的重建费用。”（刘秀玲）

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