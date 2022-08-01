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全球青年多维对话举办“国际友谊的促进与价值共生”活动

2022年08月01日10:09 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京7月31日电 （记者陈尚文）日前，中国外文局文化传播中心联合“国际校友人才联盟”在线上举办全球青年多维对话之“国际友谊的促进与价值共生”活动。来自英国、俄罗斯、巴基斯坦、马来西亚、阿富汗、喀麦隆、印度尼西亚、泰国、埃及等国青年相聚云端，围绕中外文化交流、个人价值探索等话题展开深入交流。

与会嘉宾表示，要想了解一个国家的文化，除了通过书本学习外，交流和体验也是很好的方式。例如，在学习中文的过程中，应注重实践应用，“寓教于乐”就是引导外国人学习中文、了解中华文化的一种很好的方式。在实践层面，有嘉宾建议在华外国青年可以成立“一中一外”语言学习帮扶小组，在共同提升语言能力的基础上，增进不同国别间的文化交流。

与会嘉宾们强调了社交平台的作用，认为社交平台不仅是了解世界文化的窗口，更是中外交流的平台。除了浏览资讯、观看视频、阅读文章外，在社交平台建立好友关系是一种非常自然的社交方式，跨越了地域甚至语言的限制，更有助于个人人脉网络的构建。

此外，中外嘉宾还围绕海外青年在华创业等问题进行了讨论。有嘉宾认为，“缺乏必要的信息和资源”是海外青年在华创业面临的困难之一，因此如何帮助他们更加全面系统地了解中国市场及相关政策、与中国合作伙伴建立联系是完善创业生态系统的重中之重。外国青年认为，在华海外创业者应与中国本土商业合作伙伴保持密切交流，他们能为海外创业者提供成熟的建议，传递经验，助力创业项目成长，共同让创新创业跨越国界。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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