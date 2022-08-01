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古特雷斯对联合国维和人员开枪致人死伤事件表示愤怒

2022年08月01日08:56 | 来源：新华网
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　　新华社联合国7月31日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯7月31日通过发言人发表声明说，他对当天在刚果（金）与乌干达边境发生的联合国维和人员开枪致人死伤的“严重事件”感到愤怒，并强烈要求追究相关人员责任。

　　声明说，古特雷斯对这起事件所造成的“生命损失和严重伤害”感到“悲痛和不安”，他向遇难者家属、刚果（金）人民和政府表示最深切的哀悼，并祝愿伤者早日康复。

　　声明表示，秘书长在刚果（金）的特使已决定拘留参与该事件的联合国刚果（金）稳定特派团（联刚稳定团）人员并立即展开调查，古特雷斯对此表示欢迎。他表示，联合国已与相关人员的原籍国建立联系，以便紧急启动有受害者和证人参与的司法程序并作出适当裁决。

　　联刚稳定团当天在一份声明中谴责事件相关人员的行为“难以形容和不负责任”。

　　据刚果（金）政府31日发表的新闻公报，当天早些时候，联刚稳定团部分成员在刚果（金）北基伍省与乌干达交界的卡辛迪边防站因过关遇阻而开枪，造成2人死亡、15人受伤。刚果（金）政府已与联刚稳定团联合展开调查，以确定责任，并对已经被逮捕的相关责任人实施严厉制裁。

　　联刚稳定团的前身是成立于1999年的联合国刚果民主共和国特派团（联刚特派团）。鉴于刚果（金）局势进入新阶段，联合国安理会2010年通过决议，从当年7月1日起将其更名为联刚稳定团。（参与记者：史彧）

(责编：燕勐、崔越)

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