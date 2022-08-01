新华社内罗毕7月31日电（记者白林 李卓群）由中国路桥工程有限责任公司（以下简称“中国路桥”）投资开发和建设运营的肯尼亚首都内罗毕快速路7月31日正式投入运营。肯尼亚总统肯雅塔在出席相关仪式时，称赞中企承建的道路项目大力帮助解决内罗毕交通堵塞的状况。

肯雅塔在仪式上致辞说，内罗毕快速路和由中企承建、31日实现全线通车的新内罗毕东环城路将显著缓解内罗毕的交通堵塞。在内罗毕快速路开通之前，有的路段需要至少3小时车程，如今只需要15至24分钟。

肯雅塔说，在内罗毕快速路5月14日启动试运营的短时间内，该快速路已证明其价值，它使内罗毕迎来了一个减少交通时间、增加流动性、减少拥堵和提高生产力的时代。它创造了更好的商业环境，将为肯尼亚的旅游、会议和酒店业带来更多机会。

肯尼亚交通与基础设施部长詹姆斯·马查里亚在仪式上表示，内罗毕快速路是非洲最好的基础设施项目之一，是肯尼亚政府和社会资本合作的典范项目。

中国驻肯尼亚大使周平剑在接受新华社记者采访时说，近年来，在中非合作论坛框架内，中肯基础设施合作走在中非合作前列，中非合作共赢在肯尼亚体现充分。中国通过多种方式帮助肯尼亚解决基础设施不足的问题，把中国的标准、技术、管理、装备等都带到了肯尼亚，这些成果在肯尼亚有口皆碑，政府和民众都切实从中受益。

据介绍，内罗毕快速路连接内罗毕市区与乔莫·肯雅塔国际机场，途经内罗毕中央商务区、国家博物馆、国家体育场、议会大厦、总统府等重要地标，全长27.1公里，于2020年9月动工建设。该项目是肯尼亚首条收费道路项目，由中国路桥以建设-运营-移交的模式与肯尼亚政府合作开发，建设和经营期限共30年。到期后，整个快速路及相关设备、技术将免费移交给肯尼亚政府。

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