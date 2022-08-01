新华社耶路撒冷7月31日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列政府7月31日决定，将从为巴勒斯坦代收的税款中扣留约6亿谢克尔（约合1.76亿美元）。这一做法遭到巴方强烈谴责。

据以色列媒体报道，以政府当天召开内阁会议，决定从以方为巴勒斯坦征收的税款中扣除约6亿谢克尔，以惩罚巴勒斯坦2021年将同等金额分发给在以监狱中的巴勒斯坦囚犯。这笔税款将在2023年分12笔从每月代收的税款中扣除。

以色列左翼政党梅雷茨党主席尼赞·霍洛维茨对这一决定表示反对。他说，既然以色列有兴趣继续与巴方保持安全和民事合作，这一做法并非明智之举。

巴勒斯坦总统府发言人阿布·鲁代纳对以方决定予以强烈谴责。他说，这一决定不负责任且违反国际法，无异于“盗窃”，国际社会应向以方施压，要求其停止此类“挑衅性措施”。

根据巴以双方1994年签订的《巴黎经济议定书》，以色列负责对运往巴勒斯坦的物品征收关税，并对在以色列工作的巴勒斯坦人征收个人所得税，定期将税款移交给巴方。这笔款项每年约23亿美元，约占巴勒斯坦政府运营预算的三分之二。暂停向巴方移交代收税款是以色列对巴方经常使用的“惩罚”措施。

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