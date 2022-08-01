新华社北京7月31日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯黑海舰队总部7月31日清晨遭到乌军无人机袭击，5名工作人员受伤。乌克兰官员31日指责俄方利用别尔江斯克港运走乌克兰粮食。

——据俄罗斯媒体报道，位于塞瓦斯托波尔市的俄军黑海舰队总部31日清晨遭到乌军无人机袭击，造成5名工作人员受伤。出于安全考虑，原计划在该市举行的俄罗斯海军节庆祝活动全部取消。

——乌通社31日援引扎波罗热州军事行政长官亚历山大·斯塔鲁赫的话报道，俄方利用亚速海沿岸的别尔江斯克港将乌克兰粮食运走，仅6月份被俄方从别尔江斯克港运走的乌克兰小麦就接近7000吨。

——俄总统普京7月31日在圣彼得堡出席俄罗斯海军节主阅兵式时说，“锆石”高超音速导弹将于未来几个月内列装俄武装力量，俄海军“戈尔什科夫海军元帅”号护卫舰将率先使用该型导弹进行战斗值班。俄罗斯媒体报道称，该导弹可摧毁所有类型的水面舰艇和地面目标，目前无法被导弹防御系统拦截。

——乌克兰国防部情报总局7月31日说，乌军7月29日晚对扎波罗热州上托克马克和切尔尼戈夫卡附近的俄军阵地发动袭击，俄军被迫向其他阵地转移，其中切尔尼戈夫卡附近俄军几乎全部撤离。

——乌克兰国际文传电讯社7月31日援引乌武装部队总参谋部消息说，过去一天，俄军阵亡士兵近160人，此外俄军还损失了4辆坦克、10套火炮系统、1架固定翼飞机、9辆装甲车、1套防空导弹系统、2架无人机和13辆汽车。

——俄新社7月30日援引俄罗斯国家防御指挥中心负责人米津采夫的话报道说，俄罗斯正在马里乌波尔地区进行重要设施的修建和重建工作，其中包括居民小区、紧急情况部中心、多功能医疗中心和纪念馆等。

——俄新社报道，俄罗斯库尔斯克州格卢什科夫斯基区的乔特基诺镇7月30日遭到来自乌克兰方面的炮击，俄军回击压制了对方火力。初步消息显示，暂无人员伤亡，建筑物受损情况正在核查中。（参与记者：耿鹏宇、黄河、李东旭、李铭、华迪）

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