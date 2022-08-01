新华社北京7月31日电（国际观察）美国是名副其实的“监控帝国”

新华社记者柳丝

长期以来，美国政府及其相关机构凭借自身技术优势对全世界进行大规模、无差别的监听窃密，无论是对本国公民，还是对外国政府、企业和个人，美国的监听行动已经到了肆意妄为、无法无天的地步，严重违反国际法和国际关系基本准则。事实一再证明，美国是危害世界的“监控帝国”。

7月4日，一名狙击手在美国伊利诺伊州海兰帕克市警戒监视。新华社发（文森特·约翰逊摄）

今年5月，美国乔治敦大学隐私与技术法律中心发布一份名为《美国的天罗地网：21世纪数据驱动下的驱逐》的报告。报告披露，多年来，美国入境和海关执法局精心织就了一张复杂而庞大的监视网络，远远超出了其作为移民机构的职责。

事实上，美国在一战、二战时就开始了对进出美国的通讯进行监控和审查，此后其大规模监控的做法在整个冷战时期持续进行。在美国民权运动时期，许多美国民众还被置于政府监视令下。1972年，美国发生水门事件，滥用权力非法监听酿成一场政治丑闻。随着美国联邦调查局、中央情报局、国家安全局等机构的发展，美国监视走向制度化。尤其在“9·11”事件之后，美国政府打着“国家安全”和“反恐”名义，通过《爱国者法案》《保护美国法》《涉外情报监视法2008年修正案》等立法，不断扩大安全机关权限。

虽然美国前防务承包商雇员斯诺登、“维基揭秘”网站等将美国滥用监控的行为曝光于世，美国迫于压力于2015年通过法案结束针对美国国内的监听项目，然而实际上，美国情报机构等部门依然在未获授权的情况下继续实施广泛监控。

美国政府还长期以“国家利益”之名横行霸道，对其他国家甚至盟友进行无孔不入的监听和网络监控。

美国监控全球由来已久。无论是一战后“黑箱计划”、二战后“三叶草行动”，还是冷战期间依靠“梯队系统”获得全球范围的情报搜集能力；无论是纠集盟友组成臭名昭著的多国监听组织“五眼联盟”，还是21世纪以来通过黑客组织“方程式组织”制造后门，窥视和入侵了全球超过45个国家和地区数百个目标……美国政府对外国政府、企业和人员实施大规模、有组织、无差别的窃听监控。

近些年来，美国全球监听丑闻一再曝出。2013年，据斯诺登公开的机密文件，美国国家安全局监控了35个外国领导人的电话，并通过技术手段在全球范围内追踪并窃取手机活动信息，每天收集的记录高达50亿条。

2013年7月12日，新闻工作者在俄罗斯首都莫斯科打开网页浏览斯诺登的讯息。（新华社记者姜克红摄）

前英国《卫报》记者格伦·格林沃尔德2014年出版的讲述斯诺登事件的《无处藏身》一书更是列举了触目惊心的数据：美国国家安全局曾在30天内远程窃取了970亿封邮件和1240亿条电话数据，其中包括德国的5亿份、巴西的23亿份、印度的135亿份、法国的7000万份、西班牙的6000万份……

美国监控成瘾，即使面临各方批评，也从未关闭“监听门”。去年5月，媒体再度爆料，美国通过丹麦情报部门监听德国、法国、瑞典、挪威等欧洲盟国领导人。法国总统马克龙、时任德国总理默克尔、时任挪威首相索尔贝格等欧洲政要纷纷表态，认为美国监听盟友的行为“完全不可接受”。

英国《卫报》去年9月刊文称：“9·11”事件20年后，美国已成为一个“监控无处不在的国家”。

美国利用自己在政治、经济、军事和技术等领域的霸权滥用监控手段，企图只手遮天、控制世界、全球谋利。1994年，美国国家安全局截获法国汤姆森—无线电报总公司与巴西之间有关亚马孙雨林监测系统的通话。最终，这一监测系统价值14亿美元的合同花落美国雷神公司。2000年，曾任美国中央情报局局长的詹姆斯·伍尔西承认，中情局数年前曾利用所截获情报，帮助波音公司从欧洲空中客车集团手中夺走沙特阿拉伯的一份重要订单。2013年9月，美国《连线》杂志披露，美国国家安全局曾监控巴西石油公司……

然而，这样一个霸道成性、监控成瘾的国家，却常常污蔑别国，反复上演贼喊捉贼的拙劣把戏。随着全球舆论一次次因美国的监控丑闻而哗然，这个“监控帝国”的虚伪面目日益大白于天下。

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