新华社耶路撒冷7月31日电（记者吕迎旭 张天朗）很难想象，在寸土寸金的耶路撒冷市区，有这样一片区域——人们足不出城，就可以和动物“亲密接触”。

与许多城市公园不同，羚羊谷野趣十足，鲜有开发痕迹。置身其中，人们可以看到，瞪羚从身边轻快跳过，倏地无影无踪；五颜六色的鸟类在水塘边悠然饮水；巴掌大的陆龟旁若无人地在路上缓缓散步。

为何在楼群之中打造野生动物保护区？保护区联合创始人阿米尔·巴拉班日前带记者一行进入羚羊活动区域。他介绍，这里一直是濒危动物瞪羚的栖息地，由于上世纪90年代附近修建高速公路，许多瞪羚死于车轮之下，加上豺狼野狗等捕杀，2015年羚羊谷野生动物保护区创立时，这里只剩3只瞪羚。

设立保护区后，工作人员又从别处引进3只瞪羚。经过7年发展，保护区内如今已有将近100只瞪羚。不仅如此，这里还成了瞪羚“育种工厂”，许多瞪羚被送往以色列境内其他自然保护区。

随着瞪羚得到很好的保护，不少野生动物也在这里安家，比如陆龟以及大约170种鸟类。

巴拉班介绍，上世纪80年代，耶路撒冷市政府想在这里开发房地产项目，遭到居民和自然保护协会强烈反对。经过十多年法律诉讼，自然保护协会最终打赢官司，为瞪羚保留下这片生存区域。

4月12日，游客在耶路撒冷老城附近留影。新华社记者王卓伦摄

设立羚羊谷保护区并非为了养殖瞪羚，而是尽力为它们保持原生态的生活环境。

巴拉班说，瞪羚不需要投喂，春季最喜欢吃橄榄树叶，夏天最喜欢吃野葡萄。在枝繁叶茂的区域，瞪羚数量往往比较多。它们是保护区内的“园丁”，能够把低矮树木“修剪”得整整齐齐。

瞪羚颇受耶路撒冷民众喜欢，它们集体“遛弯儿”的照片经常会被媒体在头版展示。

羚羊谷如今已成为中小学校自然教育基地和“野外幼儿园”主要授课场所。孩子们在这里上课，或坐在木头、石块上听讲，或跟随老师辨认保护区内各种植物，了解野生动物生活习性。

“大自然是人类赖以生存的最重要因素，但现代人对它却越来越陌生。创立城市中的野生动物保护区，让人们近距离享受大自然的馈赠，回归自然，同时也要了解自然、敬畏自然。”巴拉班说。

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