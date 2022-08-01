新华社北京7月31日电 美国加密货币借贷平台塞尔西乌斯网络公司7月中旬申请破产后，负责审理此案的法官收到数百封用户来信，诉说他们被这家企业蒙蔽，遭受重大财产损失。

据法新社7月31日报道，致信法官的用户来自世界各地，除美国，还有爱尔兰、印度等。他们在这家平台的投资额少则几百美元，多则上百万美元，有的把退休积蓄存入这家平台，有的动用了给孩子上大学准备的钱。

署名E.L.的一名用户写道：“从得克萨斯州艰难还欠账并为此辛苦打拼的那名单身母亲，到把辛苦钱存在塞尔西乌斯的那名印度教师，我想我可以代表我们中大多数人说，自己遭到背叛，感到羞耻、沮丧、愤怒。”

一名把5万美元存在塞尔西乌斯平台上的用户写道，他给法官写完申诉信后，“瘫坐在地板上，手抱着头，强忍住眼泪”。

多名用户反映因钱冻结在塞尔西乌斯而备感压力和焦虑，失眠，甚至产生轻生念头。

法新社援引本月早些时候发布的法院档案文件报道，塞尔西乌斯网络公司欠用户总计47亿美元。

图为2021年7月20日，人们走在美国纽约街头。新华社记者王迎摄

多名用户说，塞尔西乌斯网络公司首席执行官亚历克斯·马申斯基说，投资在塞尔西乌斯比把钱存银行还安全。

由于美国联邦储备委员会加息加重投资者对经济衰退的担忧，金融市场避险需求升高，比特币等加密货币价格6月开始大幅下跌，比特币单枚价格6月18日一度跌破1.8万美元，与去年11月的历史高点相比跌幅超70%。

在这一背景下，塞尔西乌斯网络公司6月12日冻结用户资金，并称这样做是为了使公司“找到更好的位置”，以便履行与用户提取资金相关的责任和义务。

一些用户说，塞尔西乌斯网络公司在冻结用户资金前几天还做出财务稳健的表态。公司6月7日发文称拥有“全球最优秀的风险管理团队之一”，有资金储备用于履行责任和义务。

塞尔西乌斯网络公司7月13日申请破产。据法新社报道，投资者现在只能把拿回钱的希望寄托在破产诉讼上。不过，银行和金融领域专家证人唐·科克尔说：“遇到类似这种事最后一分钱也拿不回来的情况并不少见。”

“我为任何像这样损失投资的人感到抱歉，但他们的确需要当心风险。”（欧飒）

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