海外网 陆宁远

在加纳东部省一处可可种植园，农民正查看可可生长情况。

赛 特摄（新华社发）

“世界可可之乡”“西非黄金海岸”……位于非洲西部、几内亚湾北岸的加纳共和国，凭借浓郁的可可香和精美的手工织布享誉全球。

加纳是世界第二大可可出口国，年产量约85万吨，因其品质优良而深受全球市场欢迎，常年向欧美等地区的巧克力生产商出口。统计显示，全世界每6块巧克力中，就有一块来自加纳。加纳艺术家阿蒙·科泰将可可树作为加纳的象征之一画在国徽上，第一位将可可豆引入加纳的加纳农业学家泰特·夸希更是被视为国家骄傲。

可可树的种植条件十分苛刻，而加纳土壤肥沃，自然气候适宜，雨季与可可树生长时间相适配，是可可种植的天然温室。每年10月至12月，可可果实逐渐成熟，种植园内一派繁忙的收获景象。然而，单凭可可豆原材料出口，其产业附加值和经济效益并不高。近年来，加纳引入海外企业在本土投资建厂，实现可可本土加工，提升产业附加值和经济效益。如今，随着非洲大陆自贸区成立，可可将为加纳经济发展带来更多收益。

加纳的传统手工艺闻名世界，在众多极具特色的加纳手工艺品中，肯特布是无数游客的必买品。肯特布是一种由手织布、丝绸和棉条制成的加纳传统纺织品，在古代，只有国王或其他地位尊贵人士才有资格穿着肯特布；而在现代加纳，肯特布虽然不再限于特定人群，但因其纯手工制作、工艺复杂，故价格不菲。或是双色相间的方格，或是多种色彩搭配的三角形交替出现，肯特布上的图案千变万化，令人眼花缭乱。有文献记载，肯特布有上百种图案设计，每一种图案都有自己的名字或故事，或与历史事件相关，或由历史上的酋长等命名。不同颜色也有着不同的象征，黑色代表成熟、蓝色代表和平、绿色代表成长……技艺高超的织布工还会在设计中融入传统文字与符号，为肯特布赋予了文化内涵。

(责编：贾文婷、崔越)