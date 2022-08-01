海外网 吴正丹

身穿民族服装的加纳女孩。

图片来源于加纳旅游局网站

博大精深的中国文化吸引不少加纳年轻人走进孔子学院学中文，体验书法、武术和中医。“我在中国当大使”栏目组的镜头里，加纳驻华大使温弗雷德·哈蒙德向观众展现了极具非洲风情的加纳艺术品，其中，色彩绚丽、图案丰富的传统布艺，引得中国网友“刷屏”。

接受采访时，哈蒙德大使自豪地拿出手机晒个人相册：“看！这是加纳的传统服装。”大使“秀”出与夫人的合影，两人穿着打扮很是别致：大使夫人一身亮丽裙装，衣裙上的菱形格纹由蓝色、黄色、红色等方块图案拼成；大使身着有镂空雕花图案的半袖白衬衫，跨过左肩斜披一件色彩丰富的大褂。“这是参加庆典时的着装，是不是很好看？”大使笑着说。

大使不仅介绍了加纳民族服饰的图案样式，连布匹织造方式的细节都一一道来。“加纳传统手工织布的原料大多出产于当地部落，其中最著名的一款叫肯特布。”他站在使馆一幅布艺作品前介绍，“整个制作过程颇为复杂，工匠首先要将棉布原料编织成长条形状，再纵横交叉以拼接成更大幅的布匹。”纹理规整、配色跳跃的加纳传统布料不但可以缝制成衣衫，还可以裁剪成领带。大使回忆说，他来华前特意跑了一趟乡间集市，置办了成套传统服装，每逢重要场合就要“秀”一把。

哈蒙德大使还特意取来一本介绍加纳风土人情的画册赠给栏目组。他指着画册封面英文大写的加纳国名，直言“中国”与“加纳”的英文发音颇为相近，“这也是两国一种特别的缘分呢！”

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