温弗雷德·哈蒙德

1960年，加纳和中国建立外交关系，加纳也成为最早在北京设立大使馆的非洲国家之一。

在现任总统阿库福-阿多领导下，加纳高度重视发展对华关系。2018年，阿库福-阿多总统对中国进行国事访问，两国领导人共同擘画未来加中关系发展蓝图。两国高层往来不断，为双边关系持续注入动力。加纳相信，以联合国为核心的国际体系所蕴含的包容性多边主义能推动构建人类命运共同体。加纳政府高度重视同中方增强政治信任，在涉及彼此核心利益的问题上坚定相互支持。

在经济方面，加中两国合作密切，两国贸易蓬勃发展。2019年，加中双边贸易额为74.6亿美元，位居非洲前列。中国是加纳最大的贸易伙伴国和最大的外资来源地，加纳是中国在非洲的第七大贸易伙伴国。在“一带一路”倡议和中非合作论坛的框架下，中国在加纳的经济转型过程中特别是基础设施建设和卫生健康发展方面，发挥着重要作用。

中国在加纳的投资非常广泛，涵盖农业、工业、服务业、矿业、卫生、基础设施等领域。近年来，两国在航空、发电、汽车、日化产品和食品方面的合作突出。其中，由中非发展基金会投资的加纳航空项目和深能安所固电力项目被联合国南南合作办公室列为中非投资典范项目，为加纳创造就业和促进发展作出重大贡献。此外，中方建设的天然气加工厂和光纤骨干网，为加纳的数字化和工业化奠定坚实基础。

加纳期待同中国深化经贸合作。作为西非第二大经济体，加纳经济保持良好增长势头。在加纳政府的支持下，“一县一厂”“为粮食和就业而种植”等旗舰计划顺利发展。加纳拥有优质的商业环境，投资潜力巨大。2018年，加纳成为西非最大的外国直接投资目的国，2019年非洲大陆自由贸易区秘书处落户首都阿克拉，都显示出加纳优良的商业资源和发展潜力。《中非合作论坛—达喀尔行动计划（2022-2024）》为加中深化合作提供了明确方向，两国在可再生能源电力设施、城乡联通道路、村镇级别的微型水利灌溉设施、粮食仓储和基本加工设施、小型农业机械化设备等方面有广阔合作前景。

此外，加纳还高度重视与中国开展人文交流。加纳大学孔子学院的建立是加纳在教授和传播中国语言文化过程中的一个重要里程碑。自学院成立以来，学习中文、武术及其他中国文化元素的加纳人大大增加。中国政府还向加纳学生提供奖学金，让他们能够到中国留学。

加纳希望同中方合力挖掘旅游这座“金矿”，并已出台多项旅游激励措施，以吸引外国投资。待疫情过去，欢迎中国朋友来加纳！

（作者为加纳驻华大使）

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