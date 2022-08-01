海外网 张六陆

加纳驻华大使温弗雷德·哈蒙德近照。

海外网 付勇超摄

“我很小的时候就知道中国。记得那是1964年，周恩来总理访问加纳，当时不少加纳的小朋友都会说‘周恩来’三个字。”加纳驻华大使温弗雷德·哈蒙德日前接受人民日报海外网专访时，以一段回忆开场。“我非常了解中国和加纳的传统友谊是如何开始的，后来也一直关注着中国。”哈蒙德说，“我期待有朝一日能到中国工作，如今愿望实现了。”

“我曾和袁隆平院士合影”

2013年，当时任职于联合国粮农组织的哈蒙德第一次来到中国。在这次短暂的工作访问中，他拜访了袁隆平院士，了解农业相关技术。“袁隆平院士用他的智慧和技术帮助我国增加水稻产量，加纳人非常尊敬他。我曾和袁隆平院士合影。”哈蒙德说。

2021年，被任命为加纳驻华大使后，哈蒙德感慨“不再是中国发展的旁观者”，终于实现了“来中国工作”的心愿。“我一直对中国感兴趣，以前阅读过很多关于中国的书籍。对我来说，出任驻华大使是一个崭新阶段，希望可以由此更多了解中国和中国人民。”哈蒙德坦言。

谈到落地北京时的感受，哈蒙德说“空气很清新”。他表示，与2013年相比，北京的空气质量有了显著提升，这得益于中国追求可持续发展和使用清洁能源的不懈努力，“中国关注环境发展，让整个国家变得更洁净。”

从华北到华南，从企业到高校，就任驻华大使后，哈蒙德走访中国的行程满满当当。“每次我到不同的地区，当地人都非常自豪地展示地方特色。”哈蒙德说，大家会友善地分享文化和美食，中国人民热情好客。

透过人们的笑脸，哈蒙德真切感受到中国社会巨变。他认为：“如果一个国家要发展，应该特别注重农村地区。在中国，我看到了农村人口在发展中没有被落下。”在他看来，中国共产党和政府不仅帮助农村人口从事农业生产，更致力于保障农民医疗、教育等基本民生，推动农村环保建设。“中国在短时间内帮助这么多人口走出贫困，是一项壮举。我相信，中国共产党将带领中国取得更大进步。”哈蒙德说。

“我在网上‘刷’到中国商品”

“今天的世界，没有一个国家是孤岛。”哈蒙德说，“在新的历史阶段，我们期待看到中国加强跟世界的合作与交流。”哈蒙德对中国与非洲的未来有信心。他表示，目前中国与许多非洲国家保持并发展合作，造福了非洲人。“加纳最大的贸易伙伴和投资国是中国。对于我们这代人来说，建造公路、铁路、桥梁以及农业、工业各个领域，都能看到中国伙伴的身影。加纳盼望与中国深化合作。”

朋友得知哈蒙德赴华出任大使时纷纷送上祝福。“朋友好像突然间就变多了！”他笑着说。

哈蒙德认为，非洲不仅拥有丰富的自然资源，还具备巨大的市场发展潜力，能与中国投资者实现双赢。非洲大陆自由贸易区秘书处设在加纳，各成员国将整合非洲资源，加强合作，基础设施建设要走在前头。哈蒙德说，在这方面，无论是重视互联互通的“一带一路”倡议还是鲜明提出贸易促进工程的《中非合作2035年愿景》，都为非洲提供了发展机遇。

哈蒙德特别重视电子商务的发展。他表示，加纳人民对中国商品有广泛需求，从建筑材料、通讯器材到食品，中国制造已经走进了加纳人的日常生活。“来中国之前，我在网上‘刷’到中国商品。”哈蒙德说，“中国确实给加纳乃至整个非洲提供了多样化的商品选择。”

“会说中文是一个加分项”

哈蒙德由衷希望两国经贸合作在不断加深的同时，双边民间交往也能更紧密。“与中国保持紧密的经贸合作，能够进一步为加纳年轻人打开了解中国的大门。”在哈蒙德看来，今天的中国有世界影响力，学习中国的语言、文化、技术不仅能为个人带来成长和机遇，还能为国家建设贡献知识和力量。

哈蒙德高兴地说，2013年孔子学院落户加纳以来，加纳年轻人学习中文的兴趣高涨。9年来，有4万多名加纳学子在孔子学院学习，汉字为他们走近中华文化开启一扇窗口。语言学习之外，加纳孔子学院的学生还彼此分享茶、中医、书法、功夫等中国传统文化知识，不断增进对中国的亲近感。“我们非常感谢能有这样一个认识中国的机会，这是很宝贵的资产。”哈蒙德说。

哈蒙德笑言，他在工作之余会抽出时间学中文，但速度远不及自己的孩子——他们一个在北京上学，中文是必修课；另一个下定决心要来中国读博士学位，目前正在加纳勤学中文。“我们羡慕那些说一口流利中文的人，因此非常重视中文教育。”哈蒙德认为，在当今世界，会说中文是一个加分项，在职场上也会更“抢手”。“加纳年轻人很喜欢中国。这得益于我们与中国过去几十年的接触和交往。我们期望进一步深化彼此交流，一起迈向共同的未来。”哈蒙德说。

(责编：贾文婷、崔越)