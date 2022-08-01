新华社喀布尔7月31日电（记者邹学冕）中国政府援建阿富汗喀布尔大学综合教学楼和礼堂启用仪式7月31日在喀布尔大学举行。中国驻阿富汗大使王愚、阿富汗临时政府高等教育部代理部长阿卜杜勒-巴基·哈卡尼、喀布尔大学校长乌萨马·阿齐兹等出席。

王愚表示，中国政府出资为喀布尔大学援建的这幢现代化教学楼，经过5年建设终于落成，这是中阿友好合作在教育领域的标志性体现。长期以来，中方坚持与阿方在教育领域开展广泛深入合作，目前有上千名阿留学生正在中国学习，有近200名学生在喀布尔大学孔子学院就读，希望他们学成后能为中阿友好合作作出贡献。今后，中方将一如既往坚持对阿提供支持与援助，在包括教育在内的各领域继续扩大合作。

哈卡尼表示，感谢中方向喀布尔大学援建综合教学楼。阿富汗刚从连年的战争泥潭中脱身，面临经济发展、社会重建等诸多问题。高等教育是阿临时政府非常重视的领域，只有教育发展，国家才能进步。希望今后中方继续对阿提供帮助，并与阿方在教育领域开展更多合作。

阿齐兹表示，很高兴能在新建的礼堂举办启用仪式，这是阿目前最好的礼堂。喀布尔大学对中方长期以来提供的援助和支持深表感谢，新建教学楼和礼堂将用于各科系的研究生接受良好教育，为国家建设与阿中合作作出贡献。

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