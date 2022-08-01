周 辉 蔡 辉

当今世界正经历百年未有之大变局。在国际风云变幻中，中国军队始终牢记履行大国担当、维护世界和平、服务构建人类命运共同体的初心和使命，坚持以《联合国宪章》宗旨和原则为准绳，积极参加联合国维和行动，为世界和平英勇出征、砥砺前行。

从1990年首次向中东地区派遣5名军事观察员开始，中国军队参加联合国维和行动经历了从无到有、从小到大、从弱到强的发展历程。特别是党的十八大以来，中国军队参加联合国维和行动不断实现新的历史性跨越：2013年首次向马里派遣1支170人的警卫分队；2015年首次向南苏丹派遣1支700人的步兵营；2017年首次向苏丹达尔富尔派遣1支140人的直升机分队，并于2021年5月将其转隶至阿卜耶伊地区，继续承担部队投送、空中运输、搜救后送、后勤补给等任务。截至今年6月底，中国军队先后参加25项联合国维和行动，派出维和官兵近5万人次，为推进和平解决争端、维护地区安全稳定、促进当地经济和社会发展作出了重要贡献。

进入新时代，中国军队参加联合国维和行动呈现以下新特点：一是部队构成从单一军种为主向步兵、警卫、陆航、工兵、运输、医疗等多军兵种拓展；二是任务类型从支援保障向综合多能转型，执行监督停火、稳定局势、安全护卫、保护平民等多样化任务；三是行动目标从制止武装冲突向建设持久和平延伸，在为冲突国家和地区创造安全稳定环境的同时，积极参与医疗卫生、人道救援、环境保护、民生发展、社会重建等工作，努力使当地人民享受和平发展的红利；四是岗位任职从军事观察员、参谋军官等普通军官，拓展到联合国总部高级军官和维和特派团司令、战区司令等，任职级别不断提升。

中国军队积极参加联合国维和行动，是中国承担联合国创始成员国义务的重要举措，是中国履行大国责任的具体体现。作为联合国安理会常任理事国，中国对于确保联合国维和行动的正确方向负有政治责任。2015年以来，中国积极落实习近平主席在联合国维和峰会上的承诺，迅速组建了8000人规模的维和待命部队，包括10类专业力量、28支分队，是联合国维和待命部队数量最多、分队种类最齐全的国家。目前，中国是联合国第二大维和摊款国和会费国，是安理会常任理事国第一大出兵国。作为和平之师、正义之师、文明之师的中国军队已经成为联合国维和行动的关键因素和关键力量，这是中国履行安理会常任理事国政治责任的最好注解。

中国军队积极参加联合国维和行动，是对联合国权威地位和核心作用的充分认可，是对多边主义的有力支持。联合国是当今世界最具权威性、普遍性、代表性的政府间国际组织。联合国的首要宗旨是维护国际和平与安全，并为此采取“有效的集体安全措施”。联合国维和行动是维护世界和平与安全的重要途径，也是推动多边主义的重要实践。中国军队积极参加联合国维和行动，坚定维护以联合国为核心的国际体系，支持通过维和行动改革调动当事国、出兵国、出资国等积极性，充分发挥区域和次区域组织的作用，在维和行动领域推动构建更加紧密的伙伴关系。近年来，中国军队先后与90多个国家、10多个国际和地区组织展开维和交流与合作，与其共同提升维和维稳能力。

中国军队积极参加联合国维和行动，是推动全球安全治理，致力构建人类命运共同体的重要实践。当前，全球安全问题此起彼伏，霸权主义、单边主义抬头，全球治理体系受到冲击。和平发展、共同繁荣是世界人民的共同期盼，破解全球治理赤字必须坚持共商共建共享的全球治理观。32年来，中国军队在执行维和任务的过程中，为冲突国家和地区提供公共安全和服务产品，在当地民众心中播撒下希望的种子，为实现普遍安全、共同繁荣的美好世界提供了中国智慧、中国方案、中国力量。

未来，中国军队将一如既往地积极参加联合国维和行动，坚定捍卫和践行多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系，为推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

（作者分别为国防科技大学国际关系学院教授、副教授）

《 人民日报 》（ 2022年08月01日 17 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)