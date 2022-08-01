本报记者 陈尚文

2021年10月12日，中国第二批赴阿卜耶伊维和直升机分队组织安全防卫演练。

王云胜摄

2021年11月6日，中国第九批赴马里维和工兵分队执行联马团加奥超营北门靶场施工任务。

王宏阳摄

2022年5月26日，中国第二十五批赴刚果（金）维和医疗分队队员为国际SOS儿童村孩子们宣讲七步洗手法。

李晓龙摄

2022年7月21日，中国第八批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营在联南苏团外围缓冲区组织综合防卫演练。

孙雪松摄

1990年4月，5位来自中国人民解放军的军事观察员抵达叙利亚首都大马士革，联合国维和行动简报上登出了照片。这是中国军队开始参与联合国维和行动的历史见证。

32年过去，初心如炬，征途如虹。32年来，火线旁、密林处、废墟中，哪里有任务，哪里就有中国维和军人迎难而上、不畏艰险的身影……中国“蓝盔”在遥远的异国他乡，忠诚履行使命，用实际行动书写着大国军人的血性与担当，为维护世界和平、构建人类命运共同体贡献坚定的中国力量。

为和平而生，为和平而存

“天下和”“天下为安”“为和平而来”……在刚果（金）布卡武美丽的基伍湖畔，当地人亲切地把中国维和部队驻扎的地方称为“中国半岛”，一块块刻有“和平”字样的石雕矗立在营地道路两侧，承载着一批批中国维和军人的初心与使命。

在地势复杂、雷区密布的黎巴嫩和以色列边境地区，中国第二十批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队扫雷作业手执行着维和行动中危险等级最高的任务之一。他们中，有11位来自南部战区陆军扫雷排爆大队，他们是“扫雷英雄”杜富国的战友。

“富国，你听到了吗？刚才，我们又销毁了一枚地雷。多扫除一枚地雷，多清排一平方米土地，黎巴嫩人民就可以在我们扫完的雷区上种地、盖房子，这不就是我们扫雷官兵心中最美的风景吗？”这是一次与老战友的通话。

从中国边境到冲突地区，战士们在“死亡地带”穿行，将“让我来”的精神在“蓝线”雷区接续。

和平是人类共同愿望和崇高目标。联合国维和行动为和平而生，为和平而存，成为维护世界和平与安全的重要途径。维和行动给冲突地区带去信心，让当地民众看到希望。

中国维和部队实现出兵规模从小到大、部队类型从单一到多样、任务类型从支援保障向综合多能的跨越发展——

继1990年首次向联合国停战监督组织派出军事观察员以来，中国军队于1992年向联合国柬埔寨临时权力机构派出由400名官兵组成的维和工程兵大队，首次成建制参加联合国维和行动；2003年，首次向非洲地区派遣成建制维和工兵分队和医疗分队；2013年，首次派出连级规模警卫分队支援联合国马里多层面综合稳定特派团（简称联马团）；2015年，向联合国南苏丹特派团（简称联南苏团）派遣维和步兵营，首次派出营规模维和安全部队；2017年，首支维和直升机分队部署至苏丹达尔富尔地区……

截至今年6月底，中国军队先后参加25项联合国维和行动，累计派出维和官兵近5万人次。中国是联合国第二大维和摊款国，是安理会常任理事国第一大出兵国。中国“蓝盔”足迹遍布20多个国家和地区，16名军人为了人类和平事业献出了宝贵的生命。目前，2200余名中国维和官兵在联合国7个任务区和总部坚守岗位，用汗水和青春浇灌着美丽的和平之花。

中国履行维护世界和平的庄严承诺，以实际行动彰显大国担当——

中国完成8000人规模维和待命部队在联合国的注册工作，成为联合国维和待命部队数量最多、分队种类最齐全的国家；落实对非盟1亿美元无偿军事援助，支持非洲常备军和危机应对快速反应部队建设；设立中国—联合国和平与发展基金，其中近半数项目涉及联合国维和行动……一个个掷地有声的承诺落地生根，一项项扎实有序的行动开花结果。

“感谢中国在和平与安全领域对联合国工作的支持，特别是为联合国维和事业所作出的贡献。”联合国负责维和事务的副秘书长让—皮埃尔·拉克鲁瓦由衷感慨，“我对他们在联合国蓝色旗帜下的无私奉献表示高度赞赏”。

坚守前线，让五星红旗迎风飘扬

这是一日日哨位上的坚守——

“800，我是215，1区哨兵交接完毕，哨位一切正常。”当祖国人民已经吃过午饭，万里之外的南苏丹首都朱巴刚刚迎来清晨的第一缕阳光。一辆东风猛士运兵车从中国营驶出，将执勤官兵依次送到联南苏团营区周边的15个观察警戒哨位。在这里，中国维和步兵营官兵们24小时轮流守护着的，不仅仅是联合国营区，还有附近流民所内7万多名南苏丹百姓的和平与希望。

任务区午间气温高达40摄氏度以上。穿着厚厚的防弹衣，5个小时下来，官兵们全身被汗水湿透，但他们始终保持着高度警戒，时刻观察着营区周边情况。

每次接哨前，中国第八批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营一级上士张瑞永总会对着镜子检查一遍着装，抚摸着臂标上的五星红旗，他感到一股充满全身的力量。“国旗象征着尊严，也承载着责任。站在哨位上，我们的形象关乎中国军人的荣誉，容不得半点马虎。”

这是一项项高标准的施工——

“火箭弹，隐蔽！”一天清晨，凌厉的火箭弹破空声突然响彻联马团梅纳卡超营上空，执勤岗哨立刻拉响警报，用对讲机呼喊。15秒内，中国第九批赴马里维和工兵分队梅纳卡分遣队的38名官兵携装具迅速进入掩体。8秒后，火箭弹击中了超营民事人员板房，爆炸产生的强大气流，使掩体的防爆沙箱剧烈晃动。

梅纳卡为联马团东战区辖内的军事重镇，当地暴恐袭击频繁，武装渗透袭扰、曲射火器打击、简易爆炸物袭击等安全威胁异常严峻，是马里风险等级最高的地区之一。

工兵分队立体中队排长张旭洋第一时间指挥战友，收拢清点人员，3分钟内便完成向队部的情况简报。很快，待形势稳定后，官兵们又重新投入到繁忙的基建任务中。

“局势再危险，条件再艰苦，标准不能降！”从梅纳卡超营主干道整修到掩体建设等，官兵们强忍高温，肩挑手扛，有的手磨破了皮，有的肩膀渗出了血，但大家一直坚持高强度作业，高质量完成，为的是给维和人员的安全多一层保障。

“踏上这片硝烟弥漫的大漠，让我更加深刻地理解了‘和平’的含义。”在张旭洋看来，在冲突地区执行维和任务，随时面临着枪弹袭击的威胁，我们要代表祖国履行好维和军人的职责。“在维和前线坚守，鲜艳的五星红旗迎风飘扬，正是我们力量的源泉。”

这是一场场与死神的较量——

联合国驻刚果（金）中国维和二级医院，凌晨寂静的夜，被急促的求救声打破。一名乌拉圭籍维和士兵，因重度发热被紧急空运后送。

“休克患者，四肢冰凉，脉搏微弱，瞳孔等大，对光反射消失，血压68/42毫米汞柱，仍呈下降趋势！快！”中国第二十五批赴刚果（金）维和医疗分队军医翁敏，奔跑着穿衣，冲向急救室，气喘着下达抢救医嘱。此时此刻，每一秒都是在与死神赛跑。经检查，患者被确诊为重型疟疾伴脾破裂出血，生命岌岌可危。

然而，当地医疗条件无法提供输血和手术。怎么办？救！没有任何犹豫！创造条件也要救！建立三通道，人工加压补液，专人负责面罩吸氧，用最好的抑酸药和收缩微血管的止血药。没有血浆，调用现存的人血白蛋白替代保证营养支持治疗，每15分钟观察患者生命体征变化，每30分钟观察尿袋尿量变化来调整补液速度……经过几个小时的努力，患者生命体征终于平稳下来，参与救治的医护人员满含热泪。

32年来，中国维和部队累计新建、修复道路1.8万余千米和桥梁300多座；排除地雷及各类未爆炸物1.6万余枚；运送各类物资器材超过120万吨，运输总里程1300万余千米；接诊救治病人、抢救伤员25.4万余人次；完成无数次武装护卫、长短途巡逻、谈判调查等任务……

在联南苏团朱巴战区司令阿提库尔·拉赫曼看来，中国军队具有良好的作风纪律和战备意识，始终以最高标准完成联合国赋予的各项维和任务，有他们在的地方总是令人放心。

播撒友谊，点亮发展的希望

中国维和军人为冲突国家和地区创造安全稳定环境的同时，也积极参与医疗卫生、人道救援、环境保护、民生发展、社会重建等工作，提供更多公共服务产品，用实际行动播撒友谊，为当地人民点亮发展的希望。

去年10月，在黎以边境“蓝线”雷区一带，中国第二十批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队成功完成了“VA—2道路”排水系统的修缮工作。烈日下，在红底白骷髅头警示牌随处可见的施工地点穿梭作业，危险系数之大不言而喻，官兵们从未害怕退缩。

“真是太感谢了！这条排水系统已失修多年，长期困扰着老百姓的生活，没想到中国维和官兵帮助我们解决了这个大难题。”黎巴嫩鲁米仕市长米拉德·阿拉姆专程来到施工点，表达感激之情，并命名该设施为“和平渠”。

在联南苏团营区周边缓冲区巡逻线调整点的门口，经常会有一群南苏丹当地的孩子，跟着维和官兵学习中文。在这里，营区大门口就是课堂，中国维和官兵就是老师，教材就是大自然和视线内的一切物件。

“老师们指着树、房子、桌子、椅子，用中文重复几遍，我就能记住了。”年仅10岁的玛丽开心地分享她的学习方法和成果。家住1号流民所的马里从2019年起就常常跟着官兵们学中文。他如今已经能讲一口较为纯正的中文。“是中国军人教给我知识，丰富了我的视野，让我了解了和平与发展的美好，希望有机会能去中国看一看。”对于未来，马里的眼中充满了期待。

长期以来，教南苏丹孩子们学习中文，为当地人民提供人道主义援助，已经成为一批批维和官兵接续相承的传统。

“中国爸爸妈妈们来了……”位于刚果（金）南基伍省布卡武市的国际SOS儿童村充满孩子们的欢声笑语。这里是刚果（金）最早建立的孤儿收养慈善机构之一，目前生活着100多名因战乱、疾病失去父母或被遗弃的孤儿。

自2005年部署到布卡武任务区以来，中国赴刚果（金）维和医疗分队与国际SOS儿童村结成对子，为孩子们带来物资，提供周期性医疗服务，并向他们讲述中国文化故事。17年来，这份炽热的爱心传递从未中断，在当地传为佳话。

中国维和官兵用真情实意向世界展示了中国人民的大爱和胸怀，以亲身实践证明，不同国家的人们可以跨越种族和文化，休戚与共、心灵相通。

和平梦想崇高伟大，和平事业任重道远。进入新时代，中国军队将继续加大联合国维和行动参与力度，全面提升维和能力，忠实履行使命任务，为世界和平与发展贡献更大力量。

（臧雅麒、王宏阳、李晓龙、庄小好、闫骏花对本文亦有贡献）

《 人民日报 》（ 2022年08月01日 17 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)