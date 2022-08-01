本报记者 周卓斌 刘 慧 谢亚宏 张远南

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现代信息技术的快速发展极大拓展了学习时空和教育边界，催生了数字化教育新形态。新冠肺炎疫情发生以来，教育数字化发展进一步加速。目前，信息技术与教育教学事业融合发展，不断推动教育变革和创新，为推广教育培训、提升教学质量发挥了重要作用。

数字化线上教育是学校教育和课堂教学的补充和延伸，推进线上线下教育相互融合日益成为全球教育领域的共识。当前，多国纷纷制定出台相关政策，积极探索教育数字化，取得一定成效。联合国教科文组织呼吁各国推进教育数字化转型，加快实现联合国2030年可持续发展议程，同时确保强大的数字工具给所有人带来更多更公平的教育机会。

英国——

推广数字化经验提升教学质量

“我家在海边。黄色细沙覆盖着海滩，直到夜晚涨潮，海水将沙滩掩盖……”这是8岁的本杰明通过互联网络，在学校免费提供的笔记本电脑上写的作文。本杰明来自英国海滨小镇法利，他就读的法利小学位于当地相对贫困的社区。

2013年起，法利小学开始探索通过数字化手段提升教学质量和优化教育管理。“以写作为例，虽然学生不缺创造性和表达意愿，但由于缺乏有针对性的修改和训练，写作成绩一直无法提高。”法利小学校长哈维介绍。

在当地政府支持下，通过教育科技公司的优惠项目，法利小学为学生提供免费的教育类笔记本电脑，借助教育应用软件和网络数据库，为课堂教学和课后延伸学习提供新模式和新内容。在本杰明所在班级的写作课上，学生会组成两人小组，在笔记本电脑上进行写作，然后通过邮件进行小组讨论和修改。本杰明说：“比起作业本，在电脑上写作文更容易修改，更容易和同学交流。”借助网络资源，写作课程也不再局限于课堂。除了能及时获得老师的反馈，学生还可以向其他地区的同龄人学习借鉴，并获得更多专家的指导。

2019年4月，英国教育部发布《教育科技战略：释放技术在教育中的潜力》指导文件，提出一系列行动计划，旨在推动教育数字化转型和发展教育科技。通过教育领域新技术的开发和融合，在减少非教学工作量、提高教学效果的同时，缩小数字鸿沟，促进教育公平。

实现课堂数字化转型后，法利小学学生各科成绩在全国小学生水平测试中均有所提高，其中写作成绩提升显著。2020年初，法利小学入选英国教育部实施的“教育科技示范者计划”，该计划借助政府资助和教育科技企业技术支持，发挥示范学校在教学和数字化管理方面的优势和特色，免费向其他学校推广数字化经验。2020—2021学年，全英格兰有4000所学校获得“教育科技示范者计划”的支持，共有超过20万名教职人员和200万名学生得到了帮助。

新加坡——

搭建全国性在线学习平台

在新加坡的兰景中学，学校为初一年级280名学生统一提供电脑，约一半的课时会通过在线学习门户“新加坡学生学习平台”进行，并在课后利用该平台完成作业和自主学习。

兰景中学是新加坡教育数字化计划的试点学校，数字化教学方式提高了学习效率。据校长沙瓦介绍，学生对这种学习方式反馈良好，都很期待通过这一平台上课。平台内的影像、录音等辅助功能，有助于学生理解课堂内容。教师陈耀人说，通过在线学习平台，教师也能进一步提高教学效果。例如，训练朗读时，教师可要求每名学生录音后上传，然后对他们进行有针对性的指导；答题时，系统也能以不同颜色显示全班学生的答题情况，方便教师掌握学生的理解能力。

“新加坡学生学习平台”是新加坡教育部打造的全国性在线学习平台，所有学生都可以从该平台获取从小学到大学主要学科的相关学习资源，并根据自己的兴趣和需要灵活学习。教师也可以通过该平台分享教学经验。平台还不断增添新的功能，如目前正在推进人工智能作业自动批改系统，可以为四至六年级小学生及中学生作业提供英文书面评估，帮助他们不断提高学习成绩。

新加坡政府还启动了国家数字素质培养计划，通过改善硬件、软件设施和课程设置等，提高学生的数字化能力。根据该计划，到2024年，所有初一学生将拥有笔记本电脑或平板电脑；到2028年，所有中学生都将拥有个人电脑。新加坡教育部从2020年6月开始分阶段推行该计划。教育部在2020年专门拨款7500万新元（约合3.62亿元人民币），为中小学生的教育储蓄账户补贴200新元，并让低收入家庭学生获取额外津贴，无须自费购买电脑。

意大利——

夯实“数字学校”基础

疫情以来，作为一种在教师之间分享创新数字教学实践的新形式，“数字咖啡馆”在意大利流行起来。通过在线会议，教师们定期分享自己找到的应用程序或网站，讨论如何利用数字技术增强课堂的表现力和感染力。很多学生和家长也会加入其中，提出自己的建议。

“数字咖啡馆”是意大利教育数字化浪潮中的一个生动实践。此外，意大利多个社会组织也积极参与教育数字化进程。意大利全国大学信息学联盟与意大利教育部合作开展了“规划未来”项目，为全国学校开设计算机和编程课程提供了一系列适合入门的互动和非互动课程。仅在2020—2021学年，就有7000多所学校、约300万名学生参与。

意大利教育部早在2015年就启动了“数字学校”国家计划，投入10亿欧元为学校提供创新和数字化服务，希望以此提高全民数字素养。该计划共设置35个目标，主要内容包括为学校覆盖光纤和无线网络，为教师和学生设立数字档案，加大信息科学的教学力度等。

为夯实“数字学校”的硬件基础，意大利政府于2020年5月宣布投入4亿欧元，为全国3.2万所中小学接入高速宽带，占全国学校总数的80%；同时为全国低收入家庭发放购买电脑的代金券。教育部还启动了“学校4.0”计划，为全国10万间教室配备最新数字化设备，并在每所高中设立职业实验室，为学生学习机器人、网络安全、大数据等领域的技能提供空间和设备。

《 人民日报 》（ 2022年08月01日 16 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)