新华社吉尔吉斯斯坦乔尔蓬阿塔7月30日电 （记者关建武）当地时间7月30日，吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫在乔尔蓬阿塔会见国务委员兼外长王毅。

扎帕罗夫请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，表示吉方始终珍视吉中友好，衷心感谢中方对吉维护主权安全、加快经济发展和民生改善提供的坚定支持和宝贵帮助。在双方共同努力下，吉中从相识相交到结为全面战略伙伴，树立了周边国家睦邻友好的范例。吉方将继续在涉及中方核心利益的一切问题上坚定不移同中方站在一起。愿深化彼此发展战略对接，扩大两国经贸投资合作，拓展地方人文交流。吉方视中吉乌铁路为共建“一带一路”的重要一环，感谢中方派遣专家来吉实地踏勘，热切期盼加快推进这一国家级合作项目。

王毅转达了习近平主席的亲切问候，表示两国元首今年2月的成功会晤为双边关系注入了强劲动力。吉与中国山水相连，保持政治稳定、社会稳定、政策稳定符合吉国家和人民利益，有助于吉加快发展振兴，也是中国的真诚愿望。中方将继续坚定支持吉方维护国家主权、安全和发展利益，坚决反对任何势力干涉吉内部事务，永远是吉值得信赖和可依靠的伙伴。

王毅强调，在双方不懈努力下，中吉已成为名副其实的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟。加强两国战略协作，将中吉全面战略伙伴关系推向更高水平，符合两国的根本利益和人民的共同期待。中方愿同吉方以建交30周年为新起点，共同打造中吉命运共同体，巩固战略互信，加强国际和地区事务协调，开创两国关系下一个黄金30年。

王毅表示，修建中吉乌铁路的条件和时机已渐成熟，中方首批专家日前已抵吉踏勘，建设这条铁路的进程已经开启，中方愿会同吉乌加快推进可行性研究。中方也愿根据吉国家发展和民生改善的需要，继续稳步推进各领域合作，提供力所能及的帮助。

扎帕罗夫表示，吉方高度赞赏并支持习近平主席倡导的人类命运共同体理念，愿同中方携手打造两国命运共同体。吉中在国际地区事务中密切协作，体现了全面战略伙伴关系的高水平。吉方欢迎并支持习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议，期待继续加强在上合、中亚五国+中国等机制下合作，共同致力于促进地区和平稳定发展。

同日，王毅还同吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫举行会谈并共见记者。

《 人民日报 》（ 2022年08月01日 03 版）

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