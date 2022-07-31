北京时间28日晚，中国国家主席习近平应约同美国总统拜登通电话，就中美关系以及双方关心的问题进行了坦率沟通和交流。习主席阐述了中美两个大国的职责所在，指出美方对中美关系的误判和对中国发展的误读，并重点就台湾问题阐述了原则立场。拜登总统表示寻求开展美中合作、妥善管控分歧，并承诺美国的一个中国政策没有改变也不会改变，美方不支持台湾“独立”。

这是本届美国政府上台以来中美元首第五次举行通话，也是在关键时刻一次极为重要的通话。当前，受新冠肺炎疫情冲击和乌克兰危机等地缘政治冲突影响，发展和安全两大赤字不断凸显。面对变乱交织的世界，国际社会期待中美两国能够管控好分歧，并在维护世界和平安全、促进全球发展方面发挥引领作用。

从本次通话内容来看，双方直面彼此分歧，同时表达了合作的意愿。习主席明确指出，“从战略竞争的视角看待和定义中美关系，把中国视为最主要对手和最严峻的长期挑战，是对中美关系的误判和中国发展的误读，会对两国人民和国际社会产生误导。”这一判断直指中美关系的症结所在，从根源上对中美关系发展进行校正与纠偏。

同时，习主席指出，中美应该就宏观经济政策协调、维护全球产业链供应链稳定、保障全球能源和粮食安全等重大问题保持沟通；强调双方要推动地区热点问题撤火降温，助力世界尽快摆脱新冠疫情，走出经济滞胀困局和衰退风险，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。这些论断充分体现了一位大国领导人对中美两国人民与全世界人民前途命运的责任担当，为中美合作指明路径与方向。美方也应当担起大国职责，用实际行动与中方相向而行。

外界注意到，习主席在本次通话中重点阐述了中方在台湾问题上的原则立场。这既是因为台湾问题是中美关系当中最重要、最敏感的问题，也反映出当前台海局势因美方不断挑衅所面临的风险正在上升。

习主席强调，中美三个联合公报是双方的政治承诺，一个中国原则是中美关系的政治基础；强调坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的“台独”势力留下任何空间；指出“民意不可违，玩火必自焚”，希望美方看清楚这一点；要求美方应该言行一致恪守一个中国原则，履行中美三个联合公报。

这是中国最高领导人就台湾问题向美方释放的明确信息。美方必须认识到：台湾问题如果处理不好，将会对中美关系产生颠覆性影响。既然美方多次承诺坚持一个中国政策、不支持“台独”，那就要说到做到，而不要说一套做一套。

外界还关注到，中美元首都认为这次通话坦诚深入，同意保持联系，责成双方工作团队为此继续沟通合作。这表明，虽然中美关系陷入当前困境，双方仍有意愿通过对话沟通来管控分歧。近日，基辛格博士在接受采访时指出，美国不应与中国进行“无休止对抗”。这一理性的声音值得美国当政者听取。

中美关系不能再恶化下去了，必须做出正确抉择。中方始终按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则发展中美关系。美方也应端正对华战略认知，用实际行动落实拜登总统对华“四不一无意”承诺，特别是在台湾问题上谨言慎行，避免把局势引向危险境地。正如习主席曾指出，“历史是公正的，一个政治家的所作所为，无论是非功过，历史都要记上一笔。”

（国际锐评评论员）

(责编：徐婵、胡永秋)