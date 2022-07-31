人民网喀土穆7月31日电 （记者苏航）近日，中国第十二批南苏丹（瓦乌）维和工兵分队通过举办“常胜蓝盔”军事体育运动会、军史演讲比赛、军史图片展览等系列活动，在重温党领导人民军队光辉战斗历程的辉煌过程中，进一步丰富文化生活，融洽内部关系，激发训练热情，凝聚军心士气，以优异的成绩庆祝中国人民解放军建军95周年。

此次“常胜蓝盔”军事体育运动会共设置了军事类、保障类、文体类、娱乐类共4个大项、20个小项的比赛项目。其中，军事类主要设置了武装3公里、卷身上、汉字录入等，突出基础体能和业务技能；保障类主要设置了战伤救治、心肺复苏、车辆驾驶等，突出岗位能力和实战需要；文体类主要设置了拔河、400米接力、网球、羽毛球等，突出力量、速度、协调性及团体协作；娱乐类主要设置了CS比赛、象棋、台球等，突出益智性和观赏性。这些项目的安排充分考虑部队特色、维和特点，统筹兼顾单位实际、官兵爱好，既检验了军事体能技能，也考察了文体活动效果，既是力量与速度的考验，也是意志和血性的比拼。经过4天的激烈角逐，共有3个优胜单位、62名个人获奖。

该维和工兵分队政委陆洋讲到：“通过组织这次军事体育运动会，展现了大家高昂的士气、勇猛的作风、顽强的意志和高超的水平，比出了实力，赛出了风格，部队精神饱满，总体安全稳定。在建军95周年来临之际，为我们这支光荣英勇的人民军队献上了一份特殊的礼物”。

此外，该分队还组织了军史演讲比赛，参赛的12名选手有的带领官兵重温了我军发展历程，有的分享了长征途中感人的故事，有的讲述了抗美援朝战场上英雄壮举，有的结合旅史连史的发展展望军队的未来。选手们从不同的角度讲解了军史知识，增强了官兵对军队的热爱，抒发了当代维和军人对党和国家的赤子之情。

军史图片展区分土地革命、抗日战争、解放战争等10个专题，以一幅幅珍贵军史资料真实再现了我军在党的领导下从无到有、从弱到强的光辉历程，解说员讲述了图片背后那些感人至深的历史故事，激励青年维和官兵更加自觉忠实履行使命，展示大国形象。

分队自2021年12月部署至任务区以来，已高标准完成主补给线施工任务，受到联南苏团及当地政府高度评价，15名官兵受到联南苏团西战区司令嘉奖。目前，部队分布在瓦乌、阿维尔、科瓦乔克呈三点部署，全力展开联南苏团赋予的维和任务，为维护世界和平贡献更多中国力量。

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