老挝南塔省省委书记兼省长坎莱接受人民网记者专访。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷7月31日电 （记者孙广勇）人民网记者近日赴老挝采访了老挝南塔省省委书记兼省长坎莱，他表示，中国发展取得历史性跨越，国际影响力也不断提升，未来中国一定会成为世界经济强国，中国是地区和世界经济的驱动力。

坎莱说，我曾访问过北京、上海等发达城市，也曾到中老边境云南的乡镇参观考察，中国各地发生的巨大变化给我留下深刻印象。这些成功的背后有很多原因，最主要的是人民紧密团结在中国共产党周围，各族人民团结一致，奋力拼搏，实现经济贸易强劲增长，以及中国对世界各国都友好的外交政策。

坎莱说：“中国共产党坚持以人民为中心，团结带领中国人民取得了辉煌成就。特别是中共十八大以来，中国共产党带领中国人民砥砺奋斗，取得抗击新冠肺炎疫情重大战略成果，夺取脱贫攻坚全面胜利，全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。”

坎莱表示，习近平新时代中国特色社会主义思想带领中国走向世界前列，中国比以往更加强大。纵观过去一个时期，世界和地区的力量对比不断变化，包括政治、军事和经济影响力使中国越来越站在世界的前沿。当前，各国发展都不同程度地面临困难。但中国正在努力克服各种挑战，包括与疫情的斗争，中国已经赢得胜利并取得了快速的经济进步，中国是该地区和世界的经济驱动力。中国发展取得历史性跨越，国际影响力也不断提升，未来中国一定会成为世界经济强国。

坎莱表示，人类命运共同体、“一带一路”倡议、全球发展倡议等是相互联系的。在这个世界上，人类有相同的命运，你有我，我有你，我们相互依存，相互分享，是同命运。“一带一路”重视区域内交通和通信基础设施的整合，对经济发展有影响，通过实际实施，看到这与当前的世界状况是一致的，也是非常必要的。

谈到中老铁路坎莱表示，老挝有一条连接中国的铁路，这是“一带一路”倡议的一部分。中老铁路是中老高质量共建“一带一路”标志性工程，承载着老挝对国家加快发展和民生改善的期盼。中老铁路极大推动了老挝物流和人流发展，助力老挝“变陆锁国为陆联国”战略，加快了沿线产业布局和开发步伐，为老挝国家发展和民生改善注入了新动力。

坎莱希望进一步加强南塔省与中国各地的合作。坎莱表示，南塔省地理位置优势明显，拥有与中国云南联通的磨丁国家级口岸，地处磨丁—磨憨国家级跨境合作区，是中老铁路的首站和中国通往东南亚国家的门户。多年来南塔致力于发展与中方在投资、贸易、物流、矿产开发和农业种植等领域合作，加快了当地经济发展和民生改善，共建“一带一路”和老中铁路运营将为南塔发展带来新机遇。

南塔省是一个山林面积占85%的省份，适合农业发展。坎莱表示，南塔省与云南贵州等省进行农业合作，围绕老挝农业生产实际需求，从种养业技术、品种选育、农产品加工、营销等方面由中方提供农业科技培训，帮助南塔省农业从业人员提升农业技能。在南塔投资的中方企业发展多年，为老挝农民脱贫致富和助推老挝农业发展作出了贡献，成为了老中合作的标杆性项目、造福两地人民的民生项目。

坎莱表示，中国发生了翻天覆地的变化。在全面发展中，从站起来，到富起来，到现在逐渐强大起来，将成为一个全面富裕的社会。老挝与中国有相同的理想信念和社会制度，并且正在共同构建命运共同体，中国治国理政的经验一直是老挝迫切渴望学习的。希望学习中方治国理政的理论与经验，共同推动社会主义事业发展。

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