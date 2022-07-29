人民网 盛霜

2022年7月27日，第二届中国国际消费品博览会参展法国美妆品牌展区。人民网 盛霜摄

7月25日至7月30日，第二届中国国际消费品博览会在海南国际会展中心举办。法国作为本届消博会主宾国，带来了美妆、时尚、食品等各领域展品，而“法国制造”的化妆品更是引起了众多消费者的青睐。

法国美妆在华增长势头强劲

后疫情时代，中国化妆品行业持续保持活力。在消博会的契机下，法国商务投资署于7月27日举办了一场中法美妆行业分享会，向中国消费者传递了法国美妆行业在华强势增长的积极信号。法国商务投资署发布的数据显示，自2020年起，中国一直是法国最大的亚洲投资国。2021年，法国化妆品总出口额为162亿欧元，仍是全球行业领头羊，而中国超过德国、美国，成为了法国美妆第一大出口国。

根据全球数据库（Global Trade Atlas）数据，2019至2021年，中国从法国进口化妆品金额分别为34亿美元、45亿美元和54亿美元，虽然受到疫情影响，增长率有所下降，但整体进口数量和金额依然稳步上升。

2022年1月至5月，中国海关总署数据显示，中国自法国进口的美妆产品超过日本、韩国，重回中国化妆品第一进口国的位置；而法国也是中国目前唯一一个在化妆品进口领域保持正增长的国家，日本和韩国则分别下降了8%和34%。由此可见，后疫情时代，法国美妆对中国消费者的吸引力依然不减。

欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞在消博会欧莱雅展馆开幕式致辞时表示，美妆行业正是中法经贸交流的一颗掌上明珠。2021年，中国成为法国美妆第一大出口国，法国每出口3支口红就有1支被中国人买下。

中国消费市场潜力巨大

“法国制造”美妆产品在中国消费者心目中一直占据着举足轻重的地位。法国商务投资署高级商务官员谢婷在中法美妆行业分享会上表示，随着中国家庭收入和生活水平的提高，消费者对产品安全性及品质的要求更高，中国市场对法国化妆品的需求正在增加。

从消费群体看，法国商务投资署援引Kantar咨询公司的一项研究显示，2020年，约69%的中国化妆品消费者年龄在40岁以下；2022年，中国将有超过3.5亿的“千禧一代”，是美国的5倍，占全国消费品消费的65%。中国化妆品消费群体呈现出年轻化、人数多的特点，给法国美妆企业的在华增长提供了广阔的消费市场前景。

谢婷表示，近年来，增长最快的消费品类是香水香氛类，其次是护发和精油类，而法国在这些品类上拥有绝对优势。根据法国商务投资署公开的数据显示，2021年，中国香水类产品总进口额为10.93亿美元，其中，从法国进口额为6.37亿美元，占据了58%。

从消费方式看，中国市场具有电商平台应用广阔的巨大优势，在后疫情时代，线上交易方式在保证疫情防控的同时，也极大刺激了消费品市场，法国美妆企业也同样受益于中国发达的电商渠道和中国经济的强大韧性。

法国美妆企业享中国开放新机遇

欧莱雅集团于7月29日公布的2022年上半年财报数据显示，欧莱雅在北亚区业绩同比增长10.5%，合并报表增长20.3%，取得了非凡表现，而中国正是欧莱雅在北亚地区的重要目标市场。

欧莱雅集团首席执行官叶鸿慕在本届消博会上表示，在过去几十年时间里，我亲眼目睹了中国，尤其是美妆市场发生的翻天覆地的变化。得益于更为开放的商业环境，欧莱雅中国逐渐发展成为中国最大的美妆企业，也是集团全球第二大市场。对于欧莱雅而言，中国发挥着非常具有战略意义的作用，它不仅是集团的发展引擎，也为数字化和美妆科技等领域提供创新驱动力。

中国国际消费品博览会是海南自贸港建设的一个对外展示窗口。根据国家税务总局海南省税务局政策，2020年1月1日至2024年12月31日，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，可减按15%的税率征收企业所得税，此外，海南在离岛免税购物、零关税政策方面，都给予了支持力度，既刺激了消费，也给外企驻华投资提供了便利。

法国美妆企业亮相本届消费会，既是中法合作的一个缩影，也反映了中国市场的持续对外开放。“共享开放机遇，共创美好生活”，正如本届消博会的主题，法国美妆企业在中国也将享受更为广阔的开放新机遇，谱写中法经贸合作的新篇章。

(责编：苏缨翔、杨牧)