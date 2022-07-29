人民网记者 孙广勇

老挝籍乘务员在澜沧号动车上工作。记者 孙广勇摄

中老铁路2021年12月开通运营，截至今年7月4日，累计发送旅客411万人次，其中老挝段54万人次；累计发送货物503万吨，其中跨境货物84万吨。客货运输量质齐升，国际黄金物流大通道作用日益显现，为促进中老经济走廊建设和地区经济发展发挥了积极作用。

“连接老挝与区域各国的纽带”

中老铁路北起中国昆明，南至老挝万象，全长1035公里。现在，昆明至万象货物列车全程最快仅需30小时、运输成本下降40%至50%。

7月1日，万象南站换装场正式建成投用，首批跨境集装箱在此完成标准轨与米轨间换装后，驶往泰国。这标志着中老泰铁路实现互联互通，陆海联运国际物流通道更加便捷通畅。中老铁路跨境货物列车向北可通达中国成都城厢、重庆团结村、西安新筑等各物流集散中心，并与中欧班列相衔接；向南可经老泰间米轨铁路到达泰国首都曼谷和林查班港。从中国昆明到泰国林查班港间的运输时间比汽车换装倒运缩短一天左右，运输成本减少20%以上。目前，中老铁路运输网已辐射至泰国、缅甸、马来西亚、柬埔寨、新加坡等近10个国家和地区，为中国和东盟间经济贸易合作注入了新动能。

颂蓬在万象经营着一家小型贸易进出口公司。“以前，大宗物资通过海运到泰国港口，再由汽运到老挝，距离远、时间长、费用高。曾经从中国通过公路运到老挝，需要20多天，有的客户等不了这么久，就去别处进货，想其他的办法。店里的生意时好时坏。”颂蓬说。

中老铁路通车后，从中国到老挝的运输时间缩短至四五天，运费也大大降低，颂蓬再也不用为货运发愁了。如今，中老铁路承运的跨境货物种类不断增加，从开通初期的橡胶、化肥、百货扩展到电子、光伏、通信、汽车、鲜花等100多种。“中老铁路是老挝人民盼望已久的发展之路。”老挝国家工商会执行副会长道旺表示，中老铁路不但推动了老挝经济社会迅速发展，也稳步推动地区国家形成大物流、大市场新格局。

“这条铁路促进了老挝经济社会的发展，也将成为连接老挝与区域各国的纽带。”老挝总理潘坎表示。

“带给当地百姓的是看得见、摸得着的好处”

班雅在老挝知名旅游城市万荣开了一家民宿，质朴的传统木屋就建在湄公河边，窗外是秀美的青山、潺潺的流水。2022年初，老挝启动“旅游绿区”计划，重新开放万荣、琅勃拉邦等地旅游业，班雅的民宿也逐渐热闹起来。

“中老铁路开通后，万象、万荣、琅勃拉邦等城市之间的旅行时间大大缩短，1小时左右就能到达。”班雅说，老挝旅游资源丰富，既有自然景观又有文化和历史遗址，但以前去哪儿都要乘车颠簸几个小时，很不方便。“如今交通方便了，游客能舒适地游览更多地方，民宿周转也就加快了。我有信心，未来入住率一定会大大提升！”班雅说。

班雅的期待，也是老挝政府的期待。随着中老铁路正式投入运营，从万象到中老边境车程由2天缩短到3.5小时，到中国昆明可朝发夕至，中老之间互联互通实现跨越式发展。无论是万象、万荣，还是边境的磨丁都越来越热闹，大大小小的餐厅、民宿、商铺生意红火。老挝政府日前表示，中老铁路将吸引来更多游客，今年老挝力争接待游客300万人次。

针对老挝民众多样化出行需求，负责中老铁路老挝段运营的老中铁路公司，增开票价较低的万象至磨丁时速120公里普速客车，同步增开万象至琅勃拉邦、孟赛间动车组列车，提高客运能力，为沿线民众提供更多的出行选择。

穿越崇山峻岭，中老铁路为越来越多的偏远小镇带来热闹繁荣。“我想在铁路沿线开餐馆”“要把村里种植的水果出口到中国去”……“现在经常听到村民们这样的议论，大家的想法也多起来了。”万象市哈赛丰县东蓬禾村副村长维显感慨说，“中老铁路带给当地百姓的是看得见、摸得着的好处！”

“产生的带动作用在未来超乎想象”

“这次我有信心考80分。”中老铁路琅勃拉邦维保管理中心万荣综合维修工区的会议室里，老挝籍职工迪叻萨瓦参加完技能测试答卷后，用中文对身边的同事开心地说。

24岁的迪叻萨瓦曾在中国留学。中老铁路开通后不久，迪叻萨瓦应聘成为琅勃拉邦维保管理中心的见习生，跟随来自中国的工区班长付苗苗学习铁路信号基本知识。

为了让工区的老挝籍职工能快速提高专业技能水平，真正把“中国标准”熟练运用到中老铁路日常运营维护中去，琅勃拉邦维保管理中心组织中方员工与老挝籍职工“结对子”学习交流。每天都有一名中国工程师上讲台，传授自己的拿手技能，为老挝籍职工答疑解惑。

为了帮迪叻萨瓦更快熟悉，付苗苗设计了一对一特训：作业过程中见到设备就反复向迪叻萨瓦提问，巩固知识点；工作之余也尽力挤出时间为迪叻萨瓦梳理知识点。在两人共同努力下，迪叻萨瓦的业务能力有了很大提升，整个人更自信了。

和迪叻萨瓦一样，不少老挝青年随着中老铁路的开通走出了大山，学习先进技术和知识，迈入新的职业生涯。铁路开通后，铁路公司开设运营期老挝籍学员培训班，传授机车驾驶、车辆检修、调车等专业知识。6月18日，中老铁路老挝籍学员定职副司机考试结束，66名老挝籍学员全部通过理论和实践考核，成为中老铁路第一批正式定职的老挝籍火车司机。培训期间，他们分别值乘过动车组、客货车、专调机车，累计乘务总走行公里数均达到或超过1万公里。

“这条铁路将会改变一切。中老铁路带来的经济效益和产生的带动作用在未来超乎想象。”老挝国立大学政治系教授占达说。

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