上市仪式现场。人民网 余颖摄

人民网苏黎世7月28日电 （余颖）当地时间7月28日下午3点，来自中国新能源领域的4家A股上市公司全球存托凭证（GDR）在瑞士证券交易所正式挂牌上市交易。同日上午，中瑞证券市场互联互通存托凭证业务正式开通。中国驻瑞士大使王世廷出席仪式并致辞。

“今天的上市仪式是中资企业走出去的重要里程碑！”王世廷在致辞中指出，中瑞证券市场互联互通领域合作深化、中国企业在瑞交所成功上市，充分表明，中国企业高度重视瑞士资本市场及其国际金融中心地位，并对中瑞两国深化合作的前景充满信心；中国持续稳步拓展规则、管理、标准等制度型开放，中国扩大开放的决心不会变，同世界分享机遇的决心不会变，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。瑞交所全球市场总监托马斯·泽布在仪式上对上市中国企业表示热烈欢迎，“很高兴我们迎来首批中国企业GDR上市，相信你们都在推进国际化战略上迈出了重要的一步。”

首批登陆瑞交所的4家中国A股上市公司格林美集团、国轩高科、科达制造和宁波杉杉，均为新能源领域具有全球竞争优势的绿色领军企业。此次集中亮相也是向世界传递中国企业的绿色可持续发展理念。相关公告显示，4家募资额在1.73亿美元至6.85亿美元之间。其中，国轩高科GDR是中欧通规则落地以来瑞交所基础发行规模最大的GDR项目。该公司代表李晨在仪式现场表示，中国企业走向国际，不仅要产品、技术走向国际，更要资本走向国际。此次发行将助力公司在全球引入优质投资者、配置资源，更好地打通上下游产业链，以可持续发展姿态领跑锂离子电池行业。格林美集团代表蒋淼在现场表示，本次发行已有全球超过50家机构投资者认购，形势火爆，募集资本将投向在欧洲的动力电池回收与新能源材料制造项目，推动公司占领欧洲新能源产业市场。

据了解，目前已有十余家中国上市公司公告拟发行GDR并在瑞交所上市，随着中瑞金融领域的进一步深化合作，未来将有更多上市公司通过瑞交所走向世界。

“3年多来我们一直在持续营销瑞交所并配合其举办推介活动，帮助中国企业与当地监管机构建立沟通机制，协助企业举办路演会，邀请本地投资者参加，做了大量推动工作。”中国建设银行苏黎世分行行长龚伟运在上市仪式上表示，作为瑞士人民币清算行，苏黎世分行将为中国企业在海外的投资项目提供多元化的商业银行服务，为来瑞上市的中国企业和当地投资者搭建桥梁。苏黎世分行已联合深圳分行与格林美签署了三方银企备忘录，为其在海外业务布局提供服务。

中国银行日内瓦分行行长肖萍同时表示，中瑞股票市场互联互通正在加速，中行将全力支持走出来中国企业，积极做好战略性客户服务，在托管账户、募集资金账号、本地投资者对接方面提供服务。未来也将积极争取营销瑞士上市企业，拓展以CDR（中国存托凭证）形式到国内交易所上市东向业务。参与发行本次瑞交所GDR项目的中金公司、海通证券相关负责人均表示，将持续助力境内外证券市场互联互通走向新阶段，继续发挥境外业务领先优势，让更多中国企业利用国际资本市场融资实现跨越发展。

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