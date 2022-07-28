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国防部：推动中非和平安全合作不断走深走实

2022年07月28日21:03 | 来源：新华网
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新华社北京7月28日电（记者张汨汨）第二届中非和平安全论坛部长会议近日以视频方式在北京召开。国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦28日在例行记者会上介绍会议有关情况。

吴谦说，7月25日，第二届中非和平安全论坛部长会议以视频方式在北京成功举行。习主席向本届论坛致贺信，强调中非是风雨同舟、守望相助的好朋友、好伙伴、好兄弟。中国始终秉持正确义利观和真实亲诚理念发展对非关系，愿同非洲朋友一道，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，维护以联合国为核心的国际体系，维护国际公平正义，推动落实全球安全倡议，构建新时代中非命运共同体。习主席贺信引发参会人员广泛共鸣和舆论热烈反响。

他介绍，国务委员兼国防部长魏凤和出席会议并作主旨发言，来自非盟和非洲50个部长级领导和高级代表出席，并围绕论坛主题“加强团结协作，实现共同安全”进行了探讨。

吴谦介绍，本次会议主要有3个特点：一是增进了理念认同。双方均认为，在国际安全形势复杂深刻演变的大背景下，中非应携手落实全球安全倡议，共同维护世界和平安全。二是加强了战略沟通。双方均表示愿共同维护国际和地区和平安全，共同维护国际公平正义和发展中国家安全利益。三是凝聚了合作共识。双方探讨了深化务实合作的思路举措，强调要落实好中非领导人有关共识和各项行动计划，推进中非和平安全合作提质升级。

吴谦表示，站在构建新时代中非命运共同体的历史起点上，中方愿与非方一道，密切战略沟通、加强装备技术合作、深化海上联演联训、拓展专业领域交流，推动中非和平安全合作不断走深走实。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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