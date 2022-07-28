新华社北京7月28日电（记者张汨汨、李晓明）针对北约新战略概念文件中的相关涉华内容，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦28日表示，该文件颠倒黑白、鼓动对抗，对中国正常的军事发展和国防政策说三道四、横加指责；打压遏制吓不倒中国军队，中国任人欺凌的时代已经一去不复返了。

在当日的国防部例行记者会上，有记者问，据报道，不久前召开的北约马德里峰会出台了新的战略概念文件，文件首次提及中国，将中国定位为“对北约的系统性挑战”，并对中国国防建设多加指责。请问对此有何评论？

吴谦说，北约新战略概念文件颠倒黑白、鼓动对抗，对中国正常的军事发展和国防政策说三道四、横加指责。中方坚决反对。

他表示，中国坚持走和平发展道路，积极推动构建人类命运共同体，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。中国军队的建设发展，是维护国家主权、安全、发展利益的客观要求，也是维护世界和平稳定、提供更多国际公共安全产品的现实需要。近年来，中国军队更加积极地参与国际维和、远海护航、人道救援、抗疫合作，为维护世界和平作出了重要贡献。事实一再证明，中国军队的发展壮大是世界和平的机遇，而不是挑战。

吴谦指出，反观北约，自成立以来到处发动和参与战争、滥杀无辜，从波黑到科索沃，从伊拉克到阿富汗、利比亚，仅2001年后北约发动和参与的战争就导致90万人丧生，数千万难民流离失所。中国人民不会忘记，23年前北约轰炸中国驻南联盟大使馆的暴行。北约是北大西洋公约组织，近年来却跑到亚太来耀武扬威，不断复制阵营对抗，持续威胁地区安全。应该说，北约走到哪里，就把动乱带到哪里，其本质上就是一部“战争机器”，是美国推行霸权的“军事工具”，是世界和平稳定的“系统性挑战”。

“我们正告北约，打压遏制吓不倒中国军队，谎言抹黑骗不了世界人民。中国任人欺凌的时代已经一去不复返了。我们要求北约停止编造谎言，停止挑动阵营对抗，停止制造紧张局势。中方将坚定维护自身主权、安全和发展利益，不会任由域外势力把亚太搞乱。”吴谦说。

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