新华社东京7月28日电（记者华义）日本新增新冠确诊病例28日首次超过23万例，新增死亡病例已连续3天超过100例。由于感染者大增，多地出现看病难、住院难情况，医疗资源日益紧张，部分地区邮局、公交等公共服务也受到影响。

据日本广播协会电视台统计，28日日本新增确诊233094例，累计确诊12154959例；新增死亡114例，累计死亡32321例。7月中旬以来，由于奥密克戎毒株新亚型BA.5加速扩散等原因，日本新冠疫情迅速恶化，最近的一周内有3天新增确诊病例超过20万例。

由于感染者激增，医护人员中感染者和密切接触者也增多，东京一些医院和诊所出现检测难和就诊难，有些发热门诊排起长队。据地方政府统计，截至27日，东京都病床使用率已超过50%，病床使用率最高的冲绳县已达85%，多地医疗资源日益紧张。

疫情也影响到社会生活和生产。由于员工中感染者和密切接触者过多，日本部分地区铁路和公交公司被迫减少运营班次，有150多个邮局停止窗口业务。丰田公司的一个工厂已无法确保足够工人，部分生产线不得不暂停。

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