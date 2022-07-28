总台央视记者：昨天，克罗地亚佩列沙茨大桥举行了盛大通车仪式。李克强总理和克罗地亚总理普连科维奇分别向仪式致辞。请问发言人能否进一步介绍这座大桥的情况，以及大桥对中克、中欧合作有何意义？

赵立坚：昨天，李克强总理以视频方式向克罗地亚佩列沙茨大桥通车仪式致辞，代表中国政府向克罗地亚政府和人民表示祝贺，高度评价中克、中欧合作成果，强调佩列沙茨大桥承载着中克友好关系，展示了中欧合作积极成果，给两国人民带来了信心与希望。现场出席通车仪式的克罗地亚领导人盛赞克中、欧中合作为克罗地亚发展和民生带来的便利，强调象征克中深厚友谊的佩列沙茨大桥将被克罗地亚人民铭记。

今年是中克建交30周年，大桥的建成是有关庆祝活动的重要亮点。大桥真正帮助克罗地亚实现“一桥飞架南北，天堑变通途”，它连接克罗地亚南北分隔的国土，将3小时车程缩短为仅仅几分钟，实现了克人民的百年夙愿。大桥项目自开工到通车历时4年，克服了新冠肺炎疫情和当地地震多发等困难，在施工条件十分艰苦的情况下如期竣工。承建项目的中国工程技术人员攻克多项技术难关，克服了许多困难，建设高质量工程，并与参与工程建设的克方合作伙伴和欧洲其他国家工程人员结下深厚友谊。正如李克强总理所讲，佩列沙茨大桥建成和通车为两国和两国人民的友谊增添了新地标。

我还想强调，大桥是克方全球公开招标项目，中国企业中标并采取欧盟标准承建，主要使用欧盟提供的资金，中、克、欧三方在大桥建设过程中成功合作，充分体现了开放包容、共赢共享的理念。大桥的建成再次启示我们，中欧作为全球两大力量、两大市场、两大文明，完全可以加强、也应当加强互惠合作，实现平等互利、共同发展。

《中国日报》记者：据报道，近千家国内外非政府组织向联合国人权高专巴切莱特联合致函，反对高专办发布涉疆报告。请问中方对此有何评论？

赵立坚：日前，近千家中国和国际非政府组织、新疆各界社会组织向联合国人权高专巴切莱特联合致函，表示巴切莱特访华期间同中国各界人士进行了广泛交流，了解了新疆各族人民依法充分享有各项人权的事实真相，期待她向国际社会客观公正地介绍访华访疆见闻，强烈反对高专办发布一份没有授权、违背事实的涉疆报告。

所谓涉疆报告完全是美国及一些西方国家一手策划、制造的闹剧。大家都知道，一些西方国家先是拼命鼓动高专访华，到新疆进行所谓调查。高专决定访华后，他们又提出一大堆条件，要求访问“不受限制”。高专启程访华后，他们要求高专取消访华。高专访华期间，他们又要求高专按他们设定的套路行事。高专访华后就访华包括访疆情况发表了正式声明，他们又不认可，公开逼迫高专办发布充斥虚假信息的所谓涉疆报告。他们的政治意图昭然若揭。

当前新疆社会安全稳定、发展持续向好、人民安居乐业。所有的涉疆谎言谣言在事实面前都将不攻自破，一些国家操弄涉疆问题抹黑中国的险恶图谋不会得逞。

上述联合致函代表了国内外有识之士的正义声音。我们呼吁高专办尊重中国人民和世界上所有正义人士的严正关切，站在历史正确一边，拒绝发表基于虚假信息和不实指责的涉疆报告。

深圳卫视记者：今年夏天，北半球多个国家遭遇极端高温侵袭。联合国政府间气候变化专门委员会警告称，应对气候变化已刻不容缓，否则未来每年都将可能是“最热”一年。你能否介绍中方在应对气候变化方面作出了哪些努力？

赵立坚：你提到的情况确实是近期媒体关注的热点。我想告诉大家的是，中国是应对气候变化的行动派和实干家。我这里有一组数据：2021年中国非化石能源消费比重达16.6%，非化石能源消费量居世界第一位。中国可再生能源利用规模和发电总装机容量均创新高，水电、风电、光伏、生物质发电装机规模稳居世界第一。中国新能源汽车产销量连续7年居全球第一。中国煤电装机占比在2020年历史性地降至50%以下，煤电行业排放总量十年下降近90%，火电机组供电煤耗显著下降，十年间累计节约原煤超过7亿吨。

中国为推动全球能源可持续发展贡献了重要力量。我们还是用数字说话。截至2021年的近8年时间，中国共实施应对气候变化援外项目200多个，向近40个国家赠送节能和新能源产品与设备，帮助有关国家发射气象卫星，建设水电站、光伏电站、风电站。我曾在巴基斯坦常驻，我们为巴基斯坦建设了多座水电站、光伏电站、风电站。中国为120个发展中国家培训了约2000名应对气候变化领域的官员和技术人员。

我想强调，应对气候变化是全世界面临的共同挑战。中方期待各方积极落实各自既有承诺，携手努力将《联合国气候变化框架公约》以及《巴黎协定》规定的绿色低碳愿景变为现实。发达国家应正视自身历史责任，遵循共同但有区别的责任原则，展现更大的雄心和行动，同时在资金、技术、能力建设支持等方面应给予发展中国家更多实实在在的支持。

香港中评社记者：27日，美国会参议院以64票赞成、33票反对的结果通过“芯片和科学法案”。报道称，该法案旨在增强美国在芯片等尖端领域优势，同中国展开竞争。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到有关报道。所谓“芯片和科学法案”宣称旨在提升美科技和芯片业竞争力，但该法案包含一些限制中美正常科技合作的条款，中方对此表示坚决反对。美国如何发展自己是美国自己的事，但不应为中美正常的科技人文交流合作设置障碍，更不应该剥夺和损害中方正当的发展权益。中美科技合作有利于双方共同利益和人类共同进步，搞限制“脱钩”只会损人害己。同时，中国坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上，任何限制打压都阻挡不了中国科技发展和产业进步的步伐。

中新社记者：日前，美英澳三国向《不扩散核武器条约》（NPT）第十次审议大会提交“三边安全伙伴关系”的工作文件，为自身开展核潜艇合作做辩护。印尼也提交了相关工作文件，对核潜艇合作表达关切。请问中方对此有何评论？

赵立坚：美英澳宣布开展核潜艇合作引发国际社会严重关切。中方已在多个场合阐明反对立场，并于去年12月专门向《不扩散核武器条约》（NPT）第十次审议大会提交了工作文件。我们并注意到，印度尼西亚日前也向第十次审议大会（NPT十审会）提交了工作文件，就核动力潜艇合作引发的核扩散风险提出了诸多关切。

令人遗憾的是，美英澳三国迄今仍旧没有正视和解决各方关切。无论三国如何辩解，都无法改变这样一个基本事实，即三国合作存在严重的核扩散风险，违反《不扩散核武器条约》的目的和宗旨。同时，国际社会对核潜艇动力堆保障监督问题存在巨大分歧。相关保障监督安排将构成先例，涉及国际原子能机构所有成员国的利益，理应由所有感兴趣的国家讨论决定。

在中方推动下，国际原子能机构理事会已连续三次将美英澳核潜艇合作问题列入正式议程。中方主张按照惯例，在国际原子能机构框架下启动政府间进程，讨论核潜艇合作相关的政治、法律和技术问题。在各方达成共识之前，三国与机构秘书处不应擅自谈判核潜艇合作保障监督安排。同时，我们也呼吁美英澳三国尊重地区国家的意愿，撤销开展核潜艇合作的决定，避免损害地区乃至全球的和平与安全。

彭博社记者、土耳其阿纳多卢通讯社记者：你能否证实习近平主席将和美国总统拜登进行通话？通话将于何时进行？是否在今天？将讨论哪些议题？

赵立坚：中美两国元首通过各种形式保持沟通。中方将及时发布相关消息。

《北京日报》记者：在26日开幕的“2022·北京人权论坛”上，有与会嘉宾表示，在抗击新冠肺炎疫情的过程中，中国政府始终将人民的生命、安全和健康放在首位，最大限度地保护了人权。发言人对此有何评论？

赵立坚：中方完全赞同上述表态。

中方始终坚信，人民的幸福生活就是最大的人权。而人民群众幸福生活的前提，是生命安全和身体健康。中国政府坚持人民至上、生命至上，举全国之力开展疫情防控工作，统筹经济发展和疫情防控，中国新冠感染率、死亡率保持全球最低水平。这有力保障了14亿多中国人民和在华生活工作外国公民的生命健康。这是个人人权和集体人权有机统一从而实现人权最大化的例证，也是本届论坛“公平公正合理包容”的重要内涵。

此外，中国践行人类卫生健康共同体理念，为国际抗疫作出了不可磨灭的贡献。我们第一时间向世卫组织报告疫情，第一时间分享基因序列，同全球分享防控经验和诊疗方案，向超过150个国家和15个国际组织提供抗疫援助，体现了大国担当和国际人道主义精神。为了“天下无疫、山河无恙”，中国愿继续同国际社会加强抗疫合作，共同为全世界战胜新冠疫情、全人类享有更大更好人权而努力。

《环球时报》记者：据报道，27日，美国国际开发署署长鲍尔称，中国过去20年向斯里兰卡提供不透明高息贷款，为非必要基建项目融资；中方应同其他债权方一道，以透明、公平方式减免斯债务。中方对此有何评论？

一直以来，中国和斯里兰卡务实合作始终坚持斯方主导，经过科学规划和详细论证，从不附加任何政治条件，为斯里兰卡经济发展提供助力，给斯人民带来实实在在的好处。斯里兰卡外债构成多元，涉华债务比重远低于国际资本市场和多边开发银行。而且中方向斯提供的多为优惠性质贷款，利率低、期限长，为斯基础设施和民生改善发挥了积极作用。斯政府宣布中止偿付外债后，中方金融机构立即主动同斯方协商，就妥善处理到期涉华债务、帮助斯应对当前困难展现了积极姿态。

我想强调的是，美国长期实施量化宽松政策，不负责任搞“大水漫灌”，近期陡然加息缩表，导致美元加速回流，给全球经济和金融市场造成严重冲击。美国大搞单边制裁和关税壁垒，冲击全球供应链和产业链安全，加剧能源、粮食等大宗商品价格飙升，让包括斯里兰卡在内的发展中国家经济金融形势雪上加霜。美西方资本在斯市场投机交易，操弄斯信用评级，严重压抑了斯融资信誉与渠道。美国应该扪心自问，美国究竟为像斯里兰卡这样的发展中国家可持续发展做了什么？美国推行的单边主义经济金融以及对外政策给世界各国造成了多大的伤害？我们希望美国能够真心实意帮助斯里兰卡应对当前困难、缓解债务负担和实现可持续发展，不要毫无底线地利用一切机会甩锅推责、抹黑他国并搞地缘政治博弈。

路透社记者：美国海军称，“里根号”航母打击群目前正在南海活动。中方对此有何评论？

赵立坚：中方在有关问题上的立场是一贯的、明确的。美方再次派航母到南海“大秀肌肉”。大家可以清楚地看到，到底谁是南海以及亚太地区和平稳定的最大威胁。

东方卫视记者：27日，英国外交大臣特拉斯谈及英联邦运动会开幕式时称，54个英联邦国家将成为后脱欧时代“全球化英国”的中心舞台，是对抗中国的重要堡垒。英联邦应让各成员国明显受益，以抵消来自中国的负面影响。中方对此有何评论？

赵立坚：中国有个成语叫“作茧自缚”，是说蚕吐丝作茧，却把自己裹缚其中。这个成语比喻弄巧成拙、自作自受。到处拉拢小圈子，鼓动对抗，违背客观实际和潮流大势，无论历史上和现实中都注定没有出路。我们奉劝英方个别政客停止拿中国说事、树立假想敌的可笑做法，不要再误导民众。

凤凰卫视记者：据报道，27日，联合国人权事务委员会发布对香港实施《公民权利和政治权利国际公约》有关规定报告的审议结论性意见，对香港国安法表示关切，敦促香港废除这项法律，并在过渡期间避免执行。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到人权事务委员会发布的结论性意见。我想强调的是，中国尚不是《公民权利和政治权利国际公约》缔约国。香港和澳门回归后，根据两特区基本法，该公约适用于港澳特区的有关规定继续有效，通过特区的法律予以实施。中国政府根据“一国两制”原则，参照该公约规定，向人权事务委员会转交港澳特区自行撰写的报告，并协助港澳特区与人权事务委员会开展审议对话。

香港回归25年来，以宪法和基本法为基础的特区宪制秩序稳健运行，特区居民依法享有的广泛权利和自由得到充分保障，“一国两制”的成功实践有目共睹。有关报告审议过程本应成为国际社会更好了解“一国两制”重大成就、香港特区人权保护重要进展的“窗口”。令人遗憾的是，个别委员出于意识形态偏见，罔顾事实，听信部分不实信息和歪曲报道，在结论性意见中对“一国两制”和香港特区人权状况妄作评论，这有失公正、客观。中方表示强烈反对。

维护国家安全是各国政府的职责。国家安全立法是各国普遍实践。世界上没有一个国家、一个地区会允许危害国家主权和安全的行为及活动。国安法实施以来，香港经济社会发展重回正轨，法律制度更加健全，民众各项权利和自由在更安全的环境中得到更充分保障。制定实施香港国安法是保障香港长治久安和繁荣稳定，保障“一国两制”行稳致远的重要基石。

彭博社记者：请问中方将派哪位官员出席在柬埔寨举行的东亚合作系列外长会？

赵立坚：谢谢你对东亚合作系列外长会的关注，中方将适时发布消息。

澳亚卫视记者：7月25日，曾访台的前美国会众议长金里奇称，佩洛西现在绝对应当访台，让中方明白美国不是“纸老虎”。1996至1997年台海局势紧张期间，他和前总统克林顿对华释放了非常强烈的信号，包括将美国航母部署到台湾海峡。中方对金里奇的言论有何评论？

赵立坚：金里奇曾在涉台问题上表现恶劣。他发表这种极端不负责任的言论不值一提。这再次证明美方一些政客出于一己私利，唯恐中美关系不紧张，唯恐台海不动荡，唯恐天下不乱的险恶用心。

中方近期已多次向美方表明坚决反对佩洛西众议长访台的严正立场。除外交部发言人以外，中国国防部、国务院台湾事务办公室也发表了声明。中国国防部发言人表示，如果美方一意孤行，中国军队绝不会坐视不管，必将采取强有力措施挫败任何外部势力干涉和“台独”分裂的图谋。中国人说到做到。

(责编：苏缨翔、杨牧)