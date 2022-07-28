人民网曼谷7月28日电 （记者孙广勇）近日，泰国最大家居和维修零售商Mr.D.I.Y.在曼谷市邦甲必区的乐购莲花购物中心开设第500家分店，并举行庆祝活动。

记者看到，新开业的Mr.D.I.Y.乐购莲花购物中心店有1100平方米的宽敞店面，商品琳琅满目，包括10个主要类别：五金、家用电器、汽车配件、家居装饰配件、文具、运动器材、玩具、礼品、电脑配件、手机，还有珠宝和化妆品。分店经理威猜表示，公司致力于服务社会，尤其是为那些在乐购莲花购物中心周边生活和工作的人提供完善的便利和优质的产品，提供“总是便宜的保证”。

经过6年发展，Mr. D.I.Y.自2016年开设第一家分店到现在已在全泰国拥500家分店，成为一个真正俘获了泰国人心的品牌。此次第500家门店开业标志着作为泰国领先的家居和维修零售商的一个重要里程碑，目标是在2022年在泰国拥有超过550家分店。

泰国高教科研创新部长阿内表示，创新带动发展，这种积极的增长不仅为企业创造机会，还将为民众增加新的就业岗位，推动经济增长。

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