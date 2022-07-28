新华社华盛顿7月27日电（国际观察）美联储强力加息会否重演“沃尔克时刻”

新华社记者熊茂伶

美国联邦储备委员会27日宣布加息75个基点，这是美联储今年以来第四次加息，也是连续第二次加息75个基点，为上世纪80年代初以来最大幅度的集中加息。

上世纪80年代初，时任美联储主席保罗·沃尔克通过持续激进加息将美国通胀水平从1980年初的两位数降了下来，但代价是美国经济两年内两次陷入衰退，被称为“沃尔克时刻”。如今面临四十年不遇的持续高通胀，美联储是否会重演历史，以衰退为代价控制通胀？

激进加息难遏通胀

美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上表示，在9月的会议上再一次进行“超乎寻常的大幅加息”可能是合适的。芝加哥商品交易所美联储观察工具27日显示，交易员预期美联储9月加息50个基点的概率为65%。

连续大幅加息，凸显美联储前期行动缓慢、如今只能加快控制通胀的被动局面。6月美国消费者价格指数（CPI）同比增长9.1%，涨幅创近41年新高。

彼得森国际经济研究所所长亚当·波森对新华社记者表示，到目前为止，在缓解通胀问题上还看不到积极进展，这在意料之中。美联储政策传导存在时滞，通胀放缓可能要到今年年底才会显现出来。

通胀依然居高不下，但美联储加息给经济带来的影响日益显现。鲍威尔在发布会上指出，近期支出和生产指标已经走软，消费支出增长显著放缓，反映出实际可支配收入下降、金融环境收紧等因素。房地产市场活动减弱，部分原因是抵押贷款利率上升。他不认为美国已进入经济衰退。但他坦承，美国经济避免衰退、实现“软着陆”的路径已经变窄，且有可能变得更窄。

“沃尔克式”阵痛难免

一些经济学家指出，“沃尔克式”经济阵痛可能是必要的代价。美国前财政部长萨默斯日前指出，美国需要五年5%以上的失业率才能遏制住当前飙升的通胀。

纽约大学经济学家努里尔·鲁比尼曾警告，极度宽松的货币和财政政策，如果叠加一系列负面供给冲击，可能会导致上世纪70年代式的滞胀。“沃尔克时刻”即将到来。

美国亚特兰大联邦储备银行27日公布最新预测显示，今年第二季度美国实际国内生产总值（GDP）环比按年率计算将萎缩1.2%。美国商务部数据显示，今年第一季度美国经济萎缩1.6%。如果亚特兰大联储预测成为现实，这将意味着美国经济陷入技术性衰退。

美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼告诉记者，美联储收紧货币政策已对金融市场产生重大影响，上半年股票和债券市场大幅下跌，一些经济领域增长开始放缓。与此同时，由于利率上升、消费者信心下降，住房需求大幅降温。拉赫曼预计美国经济可能于今年年底陷入衰退。

美国消费者新闻与商业频道对基金经理、分析师、经济学家的一项调查显示，63%的受访者认为美联储政策将导致经济衰退。他们认为，美国经济有超过一半的可能性将在未来12个月内陷入衰退。

全球利益再遭收割

全球来看，美联储收紧货币政策已带来显著外溢效应。拉赫曼指出，美国加息已经让新兴市场出现大量资本外流，与之前的加息周期情况相似。这正导致新兴市场货币大幅贬值，并推升了高负债新兴市场经济体的债务风险。

在一些经济学家看来，当前美国经济决策路径似曾相识：前期面临重大经济冲击时大规模举债印钞，利用美元低融资成本刺激经济；美元流动性过剩叠加经济复苏推升全球通胀后，美联储收紧货币政策，促使资本回流美国，最终令不少国家蒙受恶性通胀和资本外流的双重冲击。

纽约大学经济学家鲁比尼认为，当前全球债务水平已远高于上世纪70年代，美联储通过激进加息抑制通胀会带来比当时更严重的后果，“可能导致经济萧条”。

伦敦政治经济学院国际政治经济学副教授詹姆斯·莫里森告诉新华社记者，凭借美元在国际金融体系的中心地位，美联储加息必然对全球产生负面影响，加剧发展中国家的债务困境，还可能引发世界经济衰退。

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