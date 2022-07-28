人民网北京7月28日电 （记者张矜若）7月28日，由农业农村部国际合作司主办、农业农村部对外经济合作中心和北京市延庆区人民政府承办的第二届澜湄水果节在京成功举办。

农业农村部国际合作司一级巡视员倪洪兴在开幕式致辞中表示，水果是澜湄地区重要农产品和主要贸易品类，深化澜湄国家果业合作不仅有利于丰富六国人民的“果盘子”，也有利于密切区域农业经贸合作，推动产业提档升级、果农增收致富。澜湄水果节为促进果业交流互鉴、深化区域经贸合作搭建了平台，有利于加强果业绿色发展合作，推动澜湄区域果业发展与水果贸易再上新台阶。

农业农村部国际合作司一级巡视员倪洪兴在开幕式致辞。 原晓军摄

此次水果节围绕“云聚果园、共享发展”的主题，举行了云赏特色果园、现场果园参观、交流研讨、产销对接直播等一系列丰富多彩的活动。与会代表实地参观了北京特色果园，并通过视频方式“云”参观了广东特色荔枝和贡柑果园、江西特色脐橙果园及湄公河国家各类热带果园。在澜湄农业农村发展合作论坛和澜湄果业发展研讨会上，各方分享了澜湄农业合作项目成果，交流果业发展与减贫经验，探讨加强区域农业合作与企业投资。在“果香澜湄”产销对接直播环节，湄公河国家驻华使节、部分果品企业负责人走进直播间，与线上观众互动交流，宣传澜湄特色水果，畅谈澜湄农业合作。

农业农村部对外经济合作中心主任张陆彪在活动现场发布《澜湄农业合作发展报告2020》，并表示，澜湄农业合作六年来，合作领域日益多元，“丰收澜湄”项目集群稳步推进、成果丰硕，澜湄农业合作中心平台建设取得初步成效。下一步将继续发挥澜湄农业合作中心平台作用，推动农业务实合作，为澜湄合作下一个金色五年做出积极贡献。

第二届澜湄水果节活动现场发布《澜湄农业合作发展报告2020》。原晓军摄

北京市延庆区副区长颛孙永麒在致辞中表示，延庆生态好、景色美、盛事多、果品甜，要用生态赢得未来，用优质的果品让近者悦，远者来，愿以果品为媒，扩大务实合作。

“果香澜湄”产销对接直播活动的直播间内摆放的水果。 原晓军摄

第二届澜湄水果节是农业农村部落实澜湄合作第三次领导人会议和第七次外长会的务实举措。来自农业农村部、外交部，广东、江西、北京、河北、江苏、浙江、重庆、云南、陕西等有关省市农业部门、企业，中国农业科学院、中国农业大学等科研机构，以及湄公河国家驻华使馆、农业部门代表100余人线上线下出席活动。

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