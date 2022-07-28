中国日报网7月27日电（记者党超峰） “2022年中国有约A Date with China”国际媒体主题采访活动近期举行。本次活动聚焦“数字中国、美丽中国、幸福中国”，邀请外国媒体驻华记者、在华外籍网络名人与中国网络媒体记者一起，以“边走访、边研讨、边报道”的形式，前往福建、新疆等地进行深度探访和报道。外国媒体驻华记者和在华外籍网络名人高度评价这次主题采访活动，一致认为很成功！

韩国首尔经济新闻记者金光洙

韩国首尔经济新闻记者金光洙表示，“2022中国有约“办得很成功，达到了让外国人了解真正中国的目的，参加“2022中国有约”，收获满满。他说，通过这次采访，更详细地了解福建省， 感受到了福建省产业和经济的发展，特别是三峡海上风电国际产业园和京东方给他留下了深刻的印象。中国在海上风力这一新能源领域拥有世界最高水平的技术，这一点令人惊讶，也有些羡慕。京东方自从收购韩国企业后，取得了很大的发展，对此感叹不已。

越南通讯社驻京记者邓进忠

越南通讯社驻京记者邓进忠表示，我觉得这次“2022中国有约”活动很有意思，让我们更多了解福建省的经济、文化、旅游、饮食的各个方面，通过我们的报道让越南读者多了解福建省。我对这次活动非常满意，希望将来可以再参加。

日本东京广播公司TBS室谷阳太（右）

日本东京广播公司TBS室谷阳太称，“2022中国有约”给我们外媒接触中国一些地区特色的机会。高效率的智慧社区的福州中山社区，三峡海上风电国际产业园和福建梅花山华南虎繁育研究所给他留下了深刻的印象。希望“中国有约”可以带我们外媒去中国各地，给我们更深刻了解中国的机会。

土耳其国家广播电视总台记者姆萨浦

土耳其国家广播电视总台记者姆萨浦称，作为一个在华常驻外国记者，我认为，为了更好了解中国，必须亲自到中国各地方走一走、看一看，去福建真是百闻不如一见。通过这次活动我感受到了福建这个地区的社会、经济、地理位置等重要性。我相信福建的重要性在不久的将来会大大增加。我想我们会在国际新闻中更多的听到福建的名字。“中国有约”是让外国人了解真实中国的一个窗口。

俄罗斯自媒体博主环环

来自俄罗斯的自媒体博主环环称，“2022中国有约”最伟大的地方在于可以让我们认识真实的中国，读懂中国，了解的不仅仅是美景和美食，而是深度了解当地的经济、历史、企业，让我们对每个地方有全面的认识。每个媒体人职业素养的基本原则是实事求是，每一篇报道的信息都要准确，但如果你自己一个人去探索的话，你的理解可能会有一些不准确。而“2022中国有约”每一次行程、每一站都会安排最权威的老师，给我们做介绍，解答问题，保证我们出产的内容准确。

埃及视频博主王慕林

来自埃及的视频博主王慕林表示，“2022中国有约”给外国人一个读懂中国的机会，让我们了解一个多彩多姿的中国。以新疆为例，新疆的美完全超出我的预期，我要把所见所闻都记录下来，要在埃及以及在阿拉伯国家主流媒体报道，在我的自媒体账号也会发布，向我们的埃及同胞讲讲一个真实的新疆。

拉脱维亚自媒体博主安泽

来自拉脱维亚的自媒体博主安泽称，觉得此次活动，最大的收获就是融入到当地，和当地人一起跳舞、唱歌、交流。最难能可贵的是进一步了解了中国的不同民族。百闻不如一见。“2022中国有约”为外国人认识真正中国的架起了一座桥梁，非常期待类似的活动继续办下去。

委内瑞拉自媒体博主拉斐尔

来自委内瑞拉的自媒体博主拉斐尔说，非常高兴能参与“2022中国有约”，我喜欢探索中国，以前曾在中国进行过其他旅行，但从来没有参加过像“2022中国有约”这样的活动，可以给我提供众多素材来制作视频。我喜欢整个旅程的点点滴滴。在福建看到了数字化给城市带来的变革，而新疆的旅游业具有非常大的潜力。这个地方有深厚的文化底蕴、丰富的文化遗产需要开发，需要向世界展示。我非常想向世界展示一个真实的新疆和真实的中国。

英国自媒体博主亚当

来自英国的自媒体博主亚当称，我非常喜欢这次活动，“天马浴河”表演令我印象深刻。外媒报道的新疆和我自己亲眼看到的新疆完全不一样，它们带有偏见。这次旅行中，每个人都非常友好，我遇到了很多非常好的朋友，期待再次参加“中国有约”。

中国日报网副总编辑李军

活动主办方代表中国日报网副总编辑李军表示，“中国有约”活动创办初衷就是搭建中外沟通桥梁，用“他”视角拉进海外受众距离。在活动中，突出新媒体互动性、参与性、传播性特点，通过外籍记者和网络名人主动参与，发挥他们融通中外的独特优势，成为彼此的采访对象和报道主角，用海外受众最易接受的语态形式，把所见、所闻、所感实时传递出去，记录中国变化、讲述中国故事。同时，中国日报网和各家媒体联合外籍网络名人开展主题直播、制作短视频，用“高颜值”的可视化作品展现各地发展图景和人民美好生活，拉近与海外网民的距离，其中，部分图文和视频作品被外国主流媒体大量转载，通过生动形象的内容让国外受众看到和感受到真实的中国。

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