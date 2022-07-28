新华社华盛顿7月28日电（记者熊茂伶）美国联邦储备委员会27日宣布加息75个基点，这已是美联储今年以来第四次加息，也是连续第二次加息75个基点。如此罕见加息步调也进一步引发外界对美国经济衰退风险加剧、危机转嫁拖累全球经济的担忧。

——美联储近期还会再加息吗？

美联储决策机构联邦公开市场委员会27日发表声明说，委员会“高度关注通胀风险”；美国通胀率居高不下，反映出与新冠疫情相关的供需失衡、能源价格上涨和更广泛的价格压力；俄乌局势及其相关事件对通胀造成额外上行压力。

美联储主席鲍威尔在当天的新闻发布会上说，美联储可能在9月份会议上再次进行“超乎寻常的大幅加息”。然而，鲍威尔6月份在美联储28年来首次宣布加息75个基点时曾说，加息75个基点非同寻常，预计这种幅度的加息不会经常出现。

7月27日，美国联邦储备委员会主席鲍威尔在华盛顿出席新闻发布会。新华社记者刘杰摄

——美国经济会陷入衰退吗？

在发布会上，当媒体问及美国经济是否陷入衰退时，鲍威尔回答说，美国经济虽然增速放缓，但就业市场依然强劲，他不认为美国已进入经济衰退。但他也承认，美联储避免引发衰退、实现“软着陆”的路径已经变窄，且有可能变得更窄。

美国劳工部数据显示，3月份至5月份美国消费者价格指数（CPI）同比涨幅连续三个月在8%以上，6月份涨幅更是高达9.1%，创近41年来新高。越来越多经济学家认为，美国通胀仍旧居高不下，美联储继续激进加息，美国经济陷入衰退的可能性正在上升。

美国亚特兰大联邦储备银行27日公布的最新预测显示，今年第二季度美国实际国内生产总值环比按年率计算将萎缩1.2%。此外，美国消费者新闻与商业频道对基金经理、分析师、经济学家群体的一项调查结果显示，63%受访者认为美联储当前措施将导致经济衰退。

这是2022年6月13日行人走过美国纽约证券交易所大楼的资料照片。新华社发（郭克摄）

——对全球经济有何影响？

分析人士指出，美联储此前过久延续了过度宽松的货币政策，误判美国通胀形势，未能及时调整政策，对美国经济当前状况难辞其咎，如今为尽快遏制美国国内通胀飙升又加速加息，无异于转嫁危机成本，对全球经济的负面外溢效应日益凸显，恐将殃及新兴经济体。

国际货币基金组织日前表示，随着美国等发达经济体央行纷纷加息应对通胀，全球融资环境继续收紧，这可能引发新兴市场和发展中经济体的债务危机。该机构26日已将2022年和2023年世界经济增长预期分别下调至3.2%和2.9%。

美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼告诉新华社记者，美国加息已导致新兴市场出现大量资本外流，造成一些新兴经济体货币大幅贬值，推升了一些高负债新兴市场经济体的债务违约风险。

这是6月22日在美国华盛顿拍摄的美联储大楼。新华社记者 刘杰 摄

伦敦政治经济学院学者詹姆斯·莫里森告诉记者，美联储加息必然对全球经济产生负面影响，而美联储也必然清楚其政策对世界经济的影响。由于美国此前推行财政刺激和宽松货币政策，全球市场不得不面对当前困境。美国如此应对通胀给全球经济带来衰退风险，其措施越激进，带来的风险就越大。（参与记者：刘杰、胡友松、黄泽民；报道员：拉里·尼尔德；剪辑：沈浩洋；编辑：孙浩、张代蕾）

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(责编：贾文婷、高歌)