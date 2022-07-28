人民网约翰内斯堡7月27日电 （刘畅） 7月26日，中国建设银行约翰内斯堡分行联合南非第一兰德银行成功举办了“中国宏观经济展望及债券市场机遇线上研讨会”。研讨会吸引了超过50家机构投资者，包括南非储备银行、纳米比亚银行等中央银行及主权类机构，银行、资产管理公司等金融机构，覆盖了南非、纳米比亚、毛里求斯等非洲新兴经济体，以及欧洲、哈萨克斯坦等其他地区和国家。

会议现场。中国建设银行约翰内斯堡分行供图

建设银行约堡分行骆梅炜、南非储备银行David Fowkes博士和第一兰德银行Erwin Pon做嘉宾致辞。中央国债登记结算有限责任公司、贝莱德及建设银行相关领域专家分别做主题演讲。活动旨在帮助南部非洲机构投资者更加深入地了解中国宏观经济形势及债券市场投资机遇，助力搭建中非金融合作桥梁。

建设银行约堡分行总经理骆梅炜表示，约堡分行愿意协助更多非洲机构投资者进入中国资本市场，积极助力中非金融合作共赢。南非储备银行金融市场部首席经济学家David Fowkes指出，南非储备银行一直关注并投资中国债券市场，中国经济基本面向好，人民币资产收益率保持稳健，流动性不断增强，已成为其现有投资组合中表现最好的货币资产之一。第一兰德银行亚洲区总监Erwin Pon表示第一兰德银行与建设银行作为多年的战略合作伙伴，双方持续深入合作，互相高度认可，第一兰德银行将携手建设银行，共同服务非洲大陆投资者，协助中南两国构建更高水平的金融市场对外开放格局。

在主题演讲环节，贝莱德亚太固收产品策略专家分享了中国宏观经济展望、中国债券投资机遇，表达了对中国债券市场的坚定信心；中央国债登记结算有限责任公司上海总部境外客户服务部领导详细介绍了中国债券市场开放现状、境外投资者入市流程和近期市场优化措施；建设银行金融市场部、资产托管业务部专家重点介绍了建设银行为境外投资者提供的综合化、专业化、一站式服务。

本次活动通过“建行全球撮合家”平台进行线上全球直播，邀请了南部非洲地区机构50余家，观看直播人数近300人。会后，客户普遍反馈内容丰富、专业性强，进一步加深了对中国资本市场的了解。建设银行约堡分行将以此活动为契机，不断发力，帮助更多非洲机构投资者参与中国资本市场，为客户提供更优质的跨境投资服务，一如既往地积极助力中非投资与金融合作。

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